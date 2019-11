Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Дунав, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Милан

08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

09:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 16 ноември

09:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - Черна гора

10:00 Nova Sport: Футбол: Брадфорд Сити - Екзитър Сити, мач от английската Лига 1 /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Черно море, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Волейбол: Берое - Марица, мач от Националната волейболна лига за жени /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Торино

10:45 Film Plus: Тенис: Виктория Голубич - Саманта Стоусър (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - I полуфинал, повторение)

11:30 BNT 3: БНТ на 60 години: Скандалните футболни мачове в България - Славия - Левски финал за Купата на България /1996 г./

12:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Рома

12:00 Diema Sport: Баскетбол: Чикаго Булс - Бруклин Нетс, мач от НБА /п/

12:30 Film Plus: Тенис: Анна Блинкова - София Кенин (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - II полуфинал, повторение)

13:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

13:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 12-и епизод /п/

13:30 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, директно

13:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Русия - Белгия

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Транмиър Роувърс - Уикъмб Уондърърс, мач от английската Лига 1, директно

14:40 Film Plus: Тенис: София Кенин - Саманта Стосър (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - финал, повторение)

15:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

15:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 16 ноември

15:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Сърбия - Украйна пряко предаване от Белград

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Калев, мач от ВТБ лига, директно

16:00 Max Sport 3: ЮвентусТВ: Локомотив Москва - Ювентус Четвърта среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

16:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 15-и епизод /п/

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

17:55 BNT 3: Баскетбол: България - Словения - квалификация за европейско първенство /жени/ пряко предаване от з. "Универсиада"

18:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд Мач от германската Бундеслига

18:30 BNT: Студио Футбол

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

19:00 BNT: Футбол: България -Чехия, квалификация за Европейско първенство 2020 пряко предаване от стадион "Васил Левски" в София

19:30 FLN: Здравословни гурме ястия (Series 2): Футболен клуб "Спартанс" (Episode 19)

19:30 Max Sport 1: Студио "Тенис"

19:30 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Фиорентина

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

21:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 16 ноември

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Албания - Франция пряко предаване от Елбасан

22:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Лече

22:05 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

22:10 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Хебър, мач от Суперлигата /п/

22:30 Max Sport 1: Студио "Тенис"

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Бостън Селтикс, мач от НБА, директно

23:15 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Уикъмб Уондърърс, мач от английската Лига 1 /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - финал, повторение)

23:50 BNT 3: Футбол: Финал на световното първенство за юноши до 17 г. пряко предаване от Гама /Бразилия/