Гръцкият премиер представи търговската марка "Macedonia the great" Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис представил на срещата на високо равнище в Солун марката "Macedonia the great", съобщават македонските медии.



Мицотакис казал, че гръцките производители били изправени пред нелоялна конкуренция, тъй като Северна Македония изнасяла под името Македония, но обяви, че проблемът ще бъде решен, защото стоките, произведени в северната част на Гърция ще се изнасят под името "Macedonia the great", предава БТА.



Съгласие за името на търговските марки трябва да даде и Северна Македония.



Премиерът на Северна Македония Зоран Заев и вицепремиерът Кочо Ангушев казаха, че за търговските марки ще се преговаря и ще се намери общо решение, с което никой няма да бъде ощетен.



Посланик Георги Филипов, който е координатор на Международната група експерти от двете страни за търговските марки каза, че досега не е регистрирана търговска марка под името ""Macedonia the great", което значи, че не е могла да бъде предмет на обсъждане.



