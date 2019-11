Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Лече

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:45 BNT 3: Футбол: България - Полша - квалификационна среща за европейско първенство за младежи

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Аталанта

11:30 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - финал, повторение)

11:30 BNT 3: БНТ на 60 години: Скандалните футболни мачове в България - ЦСКА "Септемврийско знаме" - Левски-Спартак финал за Купата на България /1985 г./

12:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Хебър, мач от Суперлигата /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Верона

12:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/

12:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Film Plus: Тенис: Ребека Петерсон - Нина Стоянович (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - I полуфинал, повторение)

13:00 BNT 3: Футбол: България - Парагвай - приятелска среща

14:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 15-и епизод /п/

14:30 Film Plus: Тенис: Шуай Пън - Елена Рибакина (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - II полуфинал, повторение)

15:00 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща от световното първенство за юноши до 17 г.

16:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Нижни Новгород - Жельона гура, мач от ВТБ лига, директно

16:10 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Олимпиакос Четвърта среща от груповата фаза за Шампионска лига 2019/20г.

16:30 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - финал и награждаване, повторение)

16:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Румъния - Швеция

17:00 Nova Sport: Футбол: Брадфорд Сити - Екзитър Сити, мач от английската Лига 1, директно

17:55 BNT 4: Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл - Балкан Ботевград пряко предаване от зала "Универсиада"

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 19-и епизод /п/

18:00 Max Sport 3: БарсаТВ: Барселона - Аякс Среща от шампионска лига 2013/14 г.

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Берое - Марица, мач от Националната волейболна лига за жени, директно

18:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Русия - Белгия пряко предаване от Санкт Петербург

20:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Дженоа

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:25 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - финал, повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Северна Ирландия - Холандия пряко предаване от Белфаст

22:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от efbet Лига /п/

22:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Торино

22:45 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Нижни Новгород - Жельона гура, мач от ВТБ лига /п/

