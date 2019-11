Още снимки: test Дженифър Лопес и кой е искал да види гърдите ? Звездата на Дженифър Лопес изгря благодарение на музикалната ? дарба. През годините Джей Ло ни е показвала, че може да прави каквото си поиска, а това включва и развиването на актьорска кариера.



През последните години тя дори позагърби музикалната си, за да се снима в повече филми. След като преди няколко месеца я видяхме как се справя като стрийптизьорка (танцът ? на пилон още е пред очите ни) в момента тя отново снима филм - Marry Me.



За новото издание на The Hollywood Reporter Лопес седна на кръгла маса заедно с колежките си Скарлет Йохансон, Лупита Нионго, Лаура Дърн, Рене Зеуегър и Нора Лъм, позната като Awkwafina.



Шестте дами обсъдиха много теми, но сред най-интересните неща беше признанието на Дженифър Лопес, че преди няколко години режисьор е поискал да види гърдите ?.



Лопес поясни, че във филма е трябвало да има гола сцена с нея и режисьорът е поискал от нея да види гърдите ? предварително. В този момент обаче те не са били на снимачната площадка и тя категорично е отказала.



Скарлет Йохансон веднага поиска да разбере кой е този режисьор, но Дженифър Лопес не пожела нито да разкрие името му, нито да каже за кой филм става дума.



