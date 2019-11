Още снимки: test The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, Спонджбоб и участието на Киану Рийвс във филма Едва ли щяхме да обърнем внимание на трейлъра на поредната кино версия на приключенията за Спонджбоб. Но нямахме избор - в The SpongeBob Movie: Sponge on the Run се появява не кой да е, а самият Киану Рийвс с полезен съвет.



Самият сюжет е следният: Спонджбоб си припомня как се е запознал с домашния си любимец - охлюва Гари. Скоро след това той установява, че Гари е изчезнал и заедно с най-добрия си приятел Патрик се впускат в търсенето му. Като, разбира се, двамата участват в поредица глуповато-нелепи събития.



Режисьор е майстора на Спонджбоб историите Тим Хил, а музиката е на Ханс Цимер. Киану пък не присъства в официалния актьорски състав, но е очевадно, че и той се е оказал на дъното на океана.



