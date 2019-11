Още снимки: test ТУ-Варна стана домакин на Международната конференция „Биомедицински иновации и приложения“ (BIA 2019) На 8-9 Ноември, 2019 г. в Конферентна зала на Технически университет – Варна се проведе международната конференция International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA-2019), организирана под патронажа на Ректора на ТУ-Варна, проф. Венцислав Вълчев, и със съдействието на IEEE Bulgaria Section и Bulgaria Section CAS/SSC Joint Chapter.

Конференцията бе приета с голям интерес от международната академична общност – бяха подадени заявки за доклади от 10 държави - Австралия, България, Великобритания, Гърция, Индия, Ирландия, Иран, Исландия, Румъния и Русия, разпростиращи се на три континента. След научно рецензиране, за участие в конференцията бяха допуснати 30 доклада, които представят оригинални разработки в областта на материалознанието, сензори и сензорни мрежи, средства и методи за пренасяне, кодиране, съхранение и обработка на сигнали и изображения, интернет на нещата, дигитализация на медицинска информация, прецизна образна диагностика, приложения на ИКТ технологиите в областта на биомедицината и здравеопазването.



Основен момент в програмата бяха два пленарни доклада представени от д-р Отилия Коксис (Otilia Koksis) от Университета в Патра, Гърция, и проф. Иван Ганчев от Университета в Лимерик, Ирландия. Основните проблеми, застъпени в пленарните доклади, са свързани със застаряването на населението в Европа, преодоляване на някой от нежеланите ефекти на стареенето и средствата за технологична подкрепа с чиято помощ възрастните да могат да останат по-дълго трудово ангажирани и с принос към обществото. Бяха представени усилията на международни консорциуми с цел внедряване на най-новите разработки и технологии свързани с развитието на изкуствения интелект и средствата за обмен и обработка на информация.



Конференцията предостави възможности за обмяна на идеи и опит в областта на биомедицината, комуникационна и компютърна техника, електрониката и ИТ иновациите, както и за създаване на по-тесни връзки между академичната общност и бизнеса.

Приетите и представени на конференцията доклади ще бъдат публикувани и индексиран в IEEE Xplore Digital Library и в Scopus. На 8-9 Ноември, 2019 г. в Конферентна зала на Технически университет – Варна се проведе международната конференция International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA-2019), организирана под патронажа на Ректора на ТУ-Варна, проф. Венцислав Вълчев, и със съдействието на IEEE Bulgaria Section и Bulgaria Section CAS/SSC Joint Chapter.Конференцията бе приета с голям интерес от международната академична общност – бяха подадени заявки за доклади от 10 държави - Австралия, България, Великобритания, Гърция, Индия, Ирландия, Иран, Исландия, Румъния и Русия, разпростиращи се на три континента. След научно рецензиране, за участие в конференцията бяха допуснати 30 доклада, които представят оригинални разработки в областта на материалознанието, сензори и сензорни мрежи, средства и методи за пренасяне, кодиране, съхранение и обработка на сигнали и изображения, интернет на нещата, дигитализация на медицинска информация, прецизна образна диагностика, приложения на ИКТ технологиите в областта на биомедицината и здравеопазването.Основен момент в програмата бяха два пленарни доклада представени от д-р Отилия Коксис (Otilia Koksis) от Университета в Патра, Гърция, и проф. Иван Ганчев от Университета в Лимерик, Ирландия. Основните проблеми, застъпени в пленарните доклади, са свързани със застаряването на населението в Европа, преодоляване на някой от нежеланите ефекти на стареенето и средствата за технологична подкрепа с чиято помощ възрастните да могат да останат по-дълго трудово ангажирани и с принос към обществото. Бяха представени усилията на международни консорциуми с цел внедряване на най-новите разработки и технологии свързани с развитието на изкуствения интелект и средствата за обмен и обработка на информация.Конференцията предостави възможности за обмяна на идеи и опит в областта на биомедицината, комуникационна и компютърна техника, електрониката и ИТ иновациите, както и за създаване на по-тесни връзки между академичната общност и бизнеса.Приетите и представени на конференцията доклади ще бъдат публикувани и индексиран в IEEE Xplore Digital Library и в Scopus. Днес+ Запази и Сподели