Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:10 Film Plus: Футбол: Хетафе - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 14 ноември

08:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Аталанта

08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

09:45 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Цмоки /Минск/ - среща от турнира за Купа ФИБА Европа

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 19-и епизод /п/

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Обрадойро - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Дженоа

10:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

11:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Петра Мартич (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

12:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Дунав, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Фиорентина

12:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - Черна гора

13:00 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Михаела Бузарнеску (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - I полуфинал, повторение)

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: БарсаТВ: Барселона - Аякс Четвърта среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

14:10 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща от световното първенство за юноши до 17 г.

15:30 Film Plus: Тенис: Масаки Дои - Вероника Кудерметова (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - II полуфинал, повторение)

16:00 BNT 3: Футбол: България - Парагвай - приятелска среща

16:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Зенит - Лайпциг Четвърта среща от груповата фаза

17:10 Film Plus: Футбол: Бетис - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:50 BNT 3: Футбол: България - Полша - квалификационна среща за европейско първенство за младежи пряко предаване от ст. "Славия"

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Арда, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Милан

18:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Добруджа - Хебър, мач от Суперлигата, директно

18:45 Eurosport 2: Тенис на маса: Световна отборна купа в Токио, финал

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: Великата футболна сцена

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:55 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 14 ноември

21:30 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

21:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Каролина Плишкова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - I полуфинал, повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Румъния - Швеция пряко предаване от Букурещ

22:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Черно море, мач от efbet Лига /п/

22:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Болоня

22:15 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Хъдърсфилд Таун, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:20 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:30 Bloomberg TV: Може ли Найк да победи Адидас във футбола - филм на Bloomberg

23:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 14 ноември

23:45 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - II полуфинал, повторение)

