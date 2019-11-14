Още снимки:
test

Златан Ибрахимович към феновете в САЩ: Тръгвам си, сега може отново да гледате бейзбол

14.11.2019 13.36

Златан Ибрахимович демонстрира огромното си самочувствие, отправяйки недвусмислено послание към феновете на футбола в САЩ.

"Дойдох, видях, покорих. Благодаря ти ЛА Галакси, че ме накара да се почувствам отново жив.

До всички фенове на Галакси - поискахте Златан и аз ви дадох Златан. Моля. Историята продължава...

Сега може отново да гледате бейзбол", написа Златан в една от социалните мрежи. /topsport.bg

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Спорт
13:50
Братята Брайън спират с тениса след Ю Ес Оупън 2020
13:36
Златан Ибрахимович към феновете в САЩ: Тръгвам си, сега може отново да гледате бейзбол
13:05
Съпругата на Икарди преговаря с ПСЖ за постоянен трансфер
12:58
БК Черно море Тича гостува на Академик Бултекс 99 днес
10:43
Милош Крушчич ще даде шанс на млади таланти в контролата с Арис
10:40
Джарета: Говорих с представители на водещи световни клубове за евентуално "движение" на футболисти
10:32
Дора Милева потвърди: Задълженията към кредиторите вече се изплащат
10:30
Левски с още една крачка по-близо до Гудмундур Тораринсон
10:02
България научи съперниците си в новия турнир АТР Cup
09:50
ЛА Галакси потвърди, че Ибрахимович си тръгва
08:40
Спортът по телевизията днес
13 ноември 2019 г.
19:05
Георги Дерменджиев: Не е добре, когато губиш, но не е и добре, когато те хокат постоянно
16:30
Когато се разминеш със "синята" мечта
15:13
Спортният директор на ЦСКА Кристиано Джарета на престижна конференция в Мадрид
15:10
Ботев (Пловдив) се включва в битката за подписа на Бодуров
15:06
Давия Вия слага край на кариерата си след края на сезона
15:03
Кирил Десподов: Смятам, че няма шанс Щурм (Грац) да ме купи, аз съм много скъп за тях
11:09
Лечков поиска президентския пост в БФС, внесе жалба срещу Михаил Касабов
09:25
Реал е готов да плати рекордните 400 млн. евро за Мбапе
09:12
Тийм надделя над Джокович и си гарантира място в полуфиналите
08:13
Спортът по телевизията днес
12 ноември 2019 г.
18:55
Венци Стефанов: Лечков си подаде оставката на Изпълкома, ние я гласувахме
16:10
Арсенал - от мениджърски прагматизъм и развита школа до малко спортни успехи
16:06
Курдов не остана длъжен на капитана на Левски
16:03
Камен Георгиев пред ТОПСПОРТ: Съперникът ми е мощен страйкър, но аз съм перфектно подготвен

Още новини >>    

Най-четени от Спорт

Избор на редактора

Братята Брайън спират с тениса след Ю Ес Оупън 2020

Лечков поиска президентския пост в БФС, внесе жалба срещу Михаил Касабов

Реал е готов да плати рекордните 400 млн. евро за Мбапе

Тийм надделя над Джокович и си гарантира място в полуфиналите

Спортът по телевизията днес

Съпругата на Михаел Шумахер наруши мълчанието си

Стърлинг е отстранен от отбора на Англия заради спречкване с Гомес

Още новини >>    
Последни видео новини
Цветанов за Борисов: Цененият фактор за стабилността в Европа Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си