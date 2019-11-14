Златан Ибрахимович към феновете в САЩ: Тръгвам си, сега може отново да гледате бейзбол
14.11.2019 13.36
Златан Ибрахимович демонстрира огромното си самочувствие, отправяйки недвусмислено послание към феновете на футбола в САЩ.
"Дойдох, видях, покорих. Благодаря ти ЛА Галакси, че ме накара да се почувствам отново жив.
До всички фенове на Галакси - поискахте Златан и аз ви дадох Златан. Моля. Историята продължава...
Сега може отново да гледате бейзбол", написа Златан в една от социалните мрежи. /topsport.bg
Днес+