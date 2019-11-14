Още снимки: test Златан Ибрахимович към феновете в САЩ: Тръгвам си, сега може отново да гледате бейзбол Златан Ибрахимович демонстрира огромното си самочувствие, отправяйки недвусмислено послание към феновете на футбола в САЩ.



"Дойдох, видях, покорих. Благодаря ти ЛА Галакси, че ме накара да се почувствам отново жив.



До всички фенове на Галакси - поискахте Златан и аз ви дадох Златан. Моля. Историята продължава...



Сега може отново да гледате бейзбол", написа Златан в една от социалните мрежи. Златан Ибрахимович демонстрира огромното си самочувствие, отправяйки недвусмислено послание към феновете на футбола в САЩ."Дойдох, видях, покорих. Благодаря ти ЛА Галакси, че ме накара да се почувствам отново жив.До всички фенове на Галакси - поискахте Златан и аз ви дадох Златан. Моля. Историята продължава...Сега може отново да гледате бейзбол", написа Златан в една от социалните мрежи. /topsport.bg Днес+ Запази и Сподели



