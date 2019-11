Още снимки: test Huawei готви двойни заплати и още $285 милиона бонуси за служителите си Китайската Huawei Technologies планира да удвои заплатите на почти всичките си 194 хил. служители този месец и ще възнагради част от тях с допълнително $285 милиона, пише The Washington Post. Бонусите идват на фона на продължаващ ръст на продажбите на мобилни телефони, въпреки санкциите, въведени през май от Вашингтон. От компанията казват, че възнаграждението е признание за труда на служителите на фона на "необичайните външни предизвикателства".



С няколко изключения, свързани с недобро представяне или нарушение на правилата на компания, почти всички служители ще получат бонус, става ясно от съобщение на директора "Човешки ресурси" на компанията, видяно от изданието. Минималната сума, която всеки служител ще получи, е $2 850, твърди още The Washington Post.



