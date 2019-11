Още снимки: test Google започва да предлага и банкови услуги Google съвсем скоро ще започне да предлага банкови сметки на своите потребители, превръщайки се в поредния технологичен гигант от Силициевата долина, който навлиза в света на финансовите услуги, пише The Wall Street Journal.



Проектът носи кодовото име Cache и най-вероятно ще заработи през следващата година. Сметките ще бъдат управлявани от Citigroup Inc.



Големите технологични компании виждат във финансовите услуги начин да се приближат още повече до потребителите, да ги задържат в своите екосистеми и в някои случаи да получат ценни данни. Apple Inc. пусна кредитна карта това лято, а Amazon.com Inc. също води преговори за банкови сметки. Facebook Inc. работи по дигитална валута, а днес представи възможност за изпращане на пари през своите приложения.



Засега изглежда, че целта на Google не е особено висока. Сметките са широкоразпространен продукт, който потребителите не сменят често. Но те съдържат изключително ценна информация за потребителите - колко пари изкарват, къде пазаруват и какви сметки плащат.



Компанията ще трябва да убеди обществото, което все повече се притеснява за личните си данни, че тази информация може да бъде поверена на гиганта, около който често се появяват скандали. Засега от Google дават обещание, че няма да продават финансовите данни на трети страни. От компанията вече са поръчали и получили проучване, според което 58 процента от хората в САЩ биха се доверили на финансов продукт от Google.



Големите банки вече са изправени пред конкуренция от технологични компании, особено сред милениалите, като сред най-популярните примери са Venmo, Revolut и други.



