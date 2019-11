Още снимки: test Какво готвят екипът на “Приятели” и HBO Max От 2004 г. насам, когато бе излъчен последният епизод от култовия сериал "Приятели", често чуваме слухове за излизането на продължение или пълнометражен филм с участието на екипа от сериала.



През тези 15 години не видяхме каквато и да е продукция, базирана на 10-сезонната поредица, но наскоро The Hollywood Reporter съобщи, че HBO Max работи по това да събере актьорите и сценаристите отново.



Засега проектът все още е в етап на преговори и със сигурност не става дума за нов сериал или филм.



Идеята на HBO Max e по-скоро да събере някогашния екип на "Приятели" в шоу или еднократна продукция, в която актьорите и сценаристите Дейвид Крейн и Марта Кауфман разказват за спомените си от работата по сериала, споделят преживяванията си през годините от 2004 г. насам и разкриват нечувани досега факти около съвместната им работа.



Неотдавна в интервю за Rolling Stone "приятелката" Дженифър Анистън потвърди, че всичките й колеги от сериала имат желание да създадат нова продукция, която обаче едва ли ще е сериал, защото се притесняват, че ще развалят впечатлението от оригиналните серии.



