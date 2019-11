Още снимки: test Disney +, The Mandalorian, сериалът "Междузвездни войни" и стартът на канала на Walt Disney и в кои Стрийминг услугата Disney + стартира вчера, 12 ноември, както беше планирано в САЩ, Канада и Холандия. Тя предлага повече от 500 филма и 7500 епизода на филми от компаниите Disney, 20th Century Fox, Lucasfilm/Star Wars, Marvel, National Geographic и Pixar.



Седмица по-късно - на 19 ноември, стрийминг платформата на Walt Disney ще стартира в Австралия, Нова Зеландия и Пуерто Рико. Нас, разбира се, тези пазари не ни интересуват. В Европа обаче новата услуга ще е достъпна чак в края на март 2020 г.



Страните, които ще я ползват са Франция, Германия, Испания, Италия, Великобритания и други от Западна Европа. България и източноевропейският пазар засега ще бъдат лишени от привилегията да гледат нови серии на The Mandalorian - игралният сериал по"Междузвездни войни" и други продукции, които се радват на голям интерес.



Какви са плановете за България и региона от Disney + засега не разкриват. Очакват обаче до 2025 г. да достигнат 101.2 милиона абоната. Стрийминг услугата Disney + стартира вчера, 12 ноември, както беше планирано в САЩ, Канада и Холандия. Тя предлага повече от 500 филма и 7500 епизода на филми от компаниите Disney, 20th Century Fox, Lucasfilm/Star Wars, Marvel, National Geographic и Pixar.Седмица по-късно - на 19 ноември, стрийминг платформата на Walt Disney ще стартира в Австралия, Нова Зеландия и Пуерто Рико. Нас, разбира се, тези пазари не ни интересуват. В Европа обаче новата услуга ще е достъпна чак в края на март 2020 г.Страните, които ще я ползват са Франция, Германия, Испания, Италия, Великобритания и други от Западна Европа. България и източноевропейският пазар засега ще бъдат лишени от привилегията да гледат нови серии на The Mandalorian - игралният сериал по"Междузвездни войни" и други продукции, които се радват на голям интерес.Какви са плановете за България и региона от Disney + засега не разкриват. Очакват обаче до 2025 г. да достигнат 101.2 милиона абоната. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели