Още снимки: test Международна изложба на котки този уикенд във Варна Тази събота и неделя, 16 и 17 ноември, 2019г., в Дворец на културата и спорта - Варна ще се проведе Международна изложба на котки, организирана от съюз на фелинолозите в България, научи Moreto.net



На тази изложба ще проведем МЕГА ТОП ШОУ, Best of Best, Best Kitten, Best junior, Best Veteran, Best neuter, както и 1 / 2 място на WCF рингове - Монопородно Шоу и FUN Ring Шоу. Това шоу ще бъде проведено на втория изложбен ден, след обявяване на Best in Show на изложбата.



Съдийски състав включва:



* Наталия Белова WCF (AB), Украйна



* Krzysztof Wycichowski WCF (AB), Полша



* Алина Ингор WCF (AB), България



Ето и програмата за събитието:



16 ноември:



- 8.00 - 10.00 - Регистрация и ветеринарен контрол;



- 10.00 - Официално откриване на изложбата;



- 10.30 - 13.00 - Стандартно оценяване и провеждане на WCF рингове;



WCF Ring за възрастни котки;



WCF Ring за котета;



FUN Ring Шоу - Джентълмени;



FUN Ring Шоу - Лейди;



Ринговете ще се проведат от Наталия Белова WCF (AB), Украйна



- 13.00 - 14.00 - Обеднa почивка;



- 14.00 - 17.00 - Стандартно оценяване и провеждане на WCF рингове;



FUN Ring Шоу за котки със солидни цветове;



FUN Ring Шоу за порода Мейн куун;



FUN Ring Шоу за британски котки;



FUN Ring Шоу за порода сфинкс;



Ринговете ще се проведат от Krzysztof Wycichowski WCF (AB), Полша



- 18.00 -19.30 Best in Show;



17 ноември:



- 10.00 - Откриване на втория изложбен ден;



- 10.30 - 13.00 - Стандартно оценяване и провеждане на WCF рингове;



шоу късокосмести SH



шоу LH + SLH



FUN Ring Шоу за котки със сребърна и златна окраска;



шоу проведет эксперт Наталия Белова WCF (AB), Украина



- 13.00 - 14.00 - Обеднa почивка;



- 14.00 - 17.00 - Стандартно оценяване и провеждане на WCF рингове;



WCF Ring за възрастни котки;



WCF Ring за котета;



FUN Ring Шоу за редки породи;



FUN Ring Шоу - Купа България;



Ринговете ще се проведат от Krzysztof Wycichowski WCF (AB), Полша



- 18.00 -19.00 - Best in Show;



- 19.00 - FUN Ring Шоу - МЕГА ТОП ШОУ, което ще се проведат от Наталия Белова WCF (AB), Украйна



