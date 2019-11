Още снимки: test Полша реагира гневно на документален филм за нацистките лагери на смъртта на Netflix Премиерът на Полша Матеуш Моравецки е писал до платформата за стрийминг услуги Netflix, настоявайки за промени в документалния сериал The Devil Next Door, в който се разказва за нацистките лагери на смъртта.



Моравецки е изтъкнал, че карта, показана в поредицата, локализира лагерите на смъртта в границите на съвременна Полша.



Това представя погрешно Полша като отговорна за лагерите на смъртта, след като тя всъщност е била окупирана от Германия през Втората световна война, изтъква полският премиер.



Netflix са заявили пред "Ройтерс", че били наясно с опасенията по отношение на документалния филм.



Нацистка Германия нахлу в Полша на 1 септември 1939 г., което бележи началото на най-кръвопролитната война в човешката история.



Германците построиха концентрационни лагери, включително "Аушвиц" ("Освиенцим" на полски), избивайки милиони хора, повечето от тях евреи.



Моравецки посочва в писмото си до Рийд Хастингс, който е изпълнителен директор на Netflix, че е важно да се "почете паметта и да се запази истината за Втората световна война и Холокоста".



Той обвини "определени произведения" в Netflix, че са "изключително неточни" и "пренаписващи историята".



Полският премиер е прикачил към писмото карта на Европа в края на 1942 г., както и разказ на Витолд Пилецки, който е бил доброволно затворен в Аушвиц и писа за преживяванията си, след като успешно избяга.



"Вярвам, че тази ужасна грешка е допусната неволно", добавя Моравецки.



Миналата година Полша прие закони, криминализиращи езика, предполагащ отговорност на Полша за зверствата, извършени от нацистка Германия.



Международна критична реакция обаче накара полското правителство да премахне заплахата от затвор до 3 години.



По-голямата част от еврейското население на Полша беше изтребено по време на нацистката окупация.



Имало е обаче някои жестоки полски зверства срещу евреи и други цивилни по време и след войната.



През 1941 г. полски селяни в Йедвабне, може би след подстрекателство от страна на нацистите, събраха над 300 свои еврейски съседи и ги изгориха живи в плевня.