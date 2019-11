Още снимки: test Икономиката на Индия също се насочва към рецесия Забавянето на стопанството на Индия продължава да се ускорява, предаде Zero Hedge. Последните данни от третата по размер икономика в Азия, публикувани в началото на седмицата, показват, че индустриалното производство през септември е отчело спад от 4,3% на годишна основа, което е най-сериозното му понижаване от октомври 2011 г.



Това е второ поредно понижаване на индустриалното производство, което означава, че най-важният сектор в икономиката на страната се приближава към техническата рецесия. Сред най-засегнатите отрасли е автомобилното производство, което в глобален план изпитва сериозни проблеми.



"Забавянето, изглежда, има дълбоки корени, особено в индустриалния сектор", коментира професора от Националния институт по публични финанси и политики Н. Р. Бханумурти. "Това определено ще увеличи несигурността пред растежа за настоящата година."



Затрудненията в сектора доведоха до освобождаването на повече от 350 хил. служители за първото полугодие, а към средата на лятото продажбите на местния производител Tata Motors се сринаха с 49% на годишна основа, следвани от тези на Suzuki India (32,7%) и Mahindra and Mahindra"s (26%). Към откомври отрасълът регистрира повече от 12 поредни месеца на спад на продажбите.



Автомобилното производство е ключов сегмент от индийската икономика като в него и в свързаните отрасли работят повече 35 млн. души, а за производството на коли в страната се използва една четвърт от капацитета на индустриалното ? производство. Индия е четвъртият най-голям индустриален производител в света в момента.



Резкият спад на производството доведе до затруднения и в други отрасли, сред които е енергетиката, където търсенето на енергия достигна до най-ниската си стойност за последните 12 години, след като спадна с 13,2% на годишна основа през октомври. Най-засегнати бяха щатите, в които има концентрация на индустриални компании, включително Махараштра и Гуджарат, където спадът в търсенето на електроенергия надхвърли 20%.



