Спортът по телевизията днес
12.11.2019 08.26
08:00 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /5 епизод/
08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Септември, мач от Втора професионална лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Болоня
09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:45 BNT 3: Футбол: Четвъртфинална среща от световното първенство за юноши до 17 г.
10:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Дунав, мач от efbet Лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Фиорентина
12:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - София Кенин (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
12:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Торино
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Обрадойро - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/
13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от efbet Лига /п/
14:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Лече
14:00 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Елина Свитолина (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)
15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Парма - Химки, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Барселона - Славия Прага Четвърта среща от груповата фаза
16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор
17:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
17:15 BNT 3: Футбол: Четвъртфинална среща от световното първенство за юноши до 17 г.
17:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор
18:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд Мач от германската Бундеслига
18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор
19:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Светлана Кузнецова (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - I полуфинал, повторение)
19:00 BNT 3: Футбол: Еспаньол - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
19:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/
20:00 Max Sport 3: ЮвентусТВ: Локомотив Москва - Ювентус Четвърта среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.
20:50 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /5 епизод/
21:00 Ring.BG: Звездите на футбола
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/
21:15 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 BNT 3: Арена волейбол
21:30 Film Plus: Футбол: Ейбар - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 TV+: Футбол: Леванте - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/
22:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Рома
23:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/
23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Юта Джаз, мач от НБА /п/
23:25 BNT 3: Футбол: Стандарт /Лиеж/ - Айнтрахт /Франкфурт/ - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
23:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)
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