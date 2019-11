Още снимки: test Черна гора мисли за кинетична електроцентрала в сътрудничество с Китай Черна гора планира изграждането на кинетична електроцентрала. Проектът е на местната компания World Vision Corp (WVC) и е подкрепен от китайската China Rainbow International Investment (CRIIC).



По план централата ще произвежда 100 мегавата мощност, пише SeeNews, позовавайки се на медии в страната.



В сътрудничество със своя стратегически китайски партньор CRIIC, черногорската World Vision наблюдава повече от четири години развитието на проекта на германско-швейцарския холдинг Save the Planet за производство на електроенергия от кинетична енергия.



Очаква се скоро компанията да стане лицензиран партньор на холдинга за територията на Черна гора и Сърбия.



"Производствените разходи са по-малко от 0,03 евро за киловат за периода на изплащане, като времето за изплащане е малко над пет години", каза основателят и съсобственик на WVC Сретен Джуретич.



По думите му предстои WVC да предложи на черногорското правителство да включи кинетичните централи в закона за възобновяемата енергия.



Save the Planet, дъщерно дружество на базираната в Швейцария компания Rosch Innovations, пусна в експлоатация кинетична електроцентрала в лабораторията за изследвания и разработки (R&D) на компанията в столицата на Сърбия Белград. Пилотната инсталация изисква входна електрическа мощност от 1,6 киловата и генерира електрическа мощност от 11,8 киловата.



