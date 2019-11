Още снимки: test Колко „велика“ е икономиката на САЩ: поглед през пазара на труда Неотдавна президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че това е "най-великата икономика някога". Този негов туит дойде непосредствено след данните за ръста на БВП с 1,9% през третото тримесечие. Те наистина изненадаха анализаторите, които очакваха 1,6% покачване, но все пак превъзбуденият коментар на Тръмп изглежда странно на фона на второто най-слабо тримесечие под неговото управление.



От други сфери на стопанството също има индикации за доброто му състояние. Една от тях според данните на Бюрото за трудова заетост е именно пазарът на труда, на който броят на новоназначените служители за последните три месеца е 527 хил. души. Числото е доста над очакваното, благодарение на ревизираните резултати за август и септември.



Но в действителност под повърхността пазарът на труда не изглежда чак толкова оптимистично. Нов доклад на Brookings Institution показва, че 53 млн. души, което представлява малко под половината от всички заети на възраст между 18 и 64 години, са нискоквалифицирани и ниско платени, предаде Zero Hedge. Според организацията много от тях печелят около 10,22 долара на час, което прави годишно възнаграждение от по-малко от 20 хил. долара, като медианното е 17 950 долара.



Но за много от нископлатените това не е най-големият проблем. Оказва се, че голяма част от тях са финансово обременени с някаква форма на дълг: студентски заем, автокредит или лихви по кредитна карта. "Заплатите им не покриват вноските за обслужването на дълговете им, a животите им ще се превърнат във финансови руини след следващата рецесия", пишат от Zero Hedge.



Същевременно възнаграждението рядко зависи от някаква форма на дискриминация. "Нископлатената работа не е следствие от пола, расата или конкретното населено място, макар че жените и членовете на етническите малцинства е непропорционално по-вероятно да попаднат в тази група", пишат от Brookings Institution.



Все пак някои професии носят висок риск от ниско заплащане, посочват от организацията, като сред тях са продавачите, готвачите, чистачите и строителите. Това са и заетите, които са изправени пред най-малка вероятност да претърпят позитивна кариерна прогресия, за разлика от професионалистите на ръководни позиции, заетите в ИТ индустрията или маркетолозите.



В резултат на това, че 44% от заетите в САЩ работят на ниско възнаграждение, много от тях започват втора работа. "Защо някой, който вече е зает, ще започва на второ място?", попита той в блога си по-рано тази година. "Защото хората изпитват трудности да свържат двата края с работата, която имат." Поради тази причина и данните за заетостта са непропорционално оптимистични, тъй като понякога не отразяват, че един безработен е намерил работа, а че някой вече зает просто е започнал втора такава.



/money.bg