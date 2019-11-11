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79-годишен шофьор се блъсна в кола, управлявана от 14-годишно момиче

11.11.2019 13.53

79-годишен водач е пострадал при пътнотранспортно произшествие, съобщават от шуменската полиция. Близо до село Друмево мъжът, който бил зад волана на лек автомобил „Рено Лагуна“ с шуменска регистрация навлязъл в лентата за насрещно движение.

Ударил странично в предна лява част идващия насрещно лек автомобил „Фиат Уно“ с шуменска регистрация, управляван от 14-годишна неправоспособна негова съжителка. След удара мъжът бил откаран в болницата в Шумен, където му е установена фрактура на дясна раменна става и вътрешен кръвоизлив. Настанен е за лечение с опасност за живота.

За извършено престъпление е образувано досъдебно производство. /dnews.bg

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