Още снимки: test 79-годишен шофьор се блъсна в кола, управлявана от 14-годишно момиче 79-годишен водач е пострадал при пътнотранспортно произшествие, съобщават от шуменската полиция. Близо до село Друмево мъжът, който бил зад волана на лек автомобил „Рено Лагуна“ с шуменска регистрация навлязъл в лентата за насрещно движение.



Ударил странично в предна лява част идващия насрещно лек автомобил „Фиат Уно“ с шуменска регистрация, управляван от 14-годишна неправоспособна негова съжителка. След удара мъжът бил откаран в болницата в Шумен, където му е установена фрактура на дясна раменна става и вътрешен кръвоизлив. Настанен е за лечение с опасност за живота.



За извършено престъпление е образувано досъдебно производство. 79-годишен водач е пострадал при пътнотранспортно произшествие, съобщават от шуменската полиция. Близо до село Друмево мъжът, който бил зад волана на лек автомобил „Рено Лагуна“ с шуменска регистрация навлязъл в лентата за насрещно движение.Ударил странично в предна лява част идващия насрещно лек автомобил „Фиат Уно“ с шуменска регистрация, управляван от 14-годишна неправоспособна негова съжителка. След удара мъжът бил откаран в болницата в Шумен, където му е установена фрактура на дясна раменна става и вътрешен кръвоизлив. Настанен е за лечение с опасност за живота.За извършено престъпление е образувано досъдебно производство. /dnews.bg Днес+ Запази и Сподели



