Още снимки: test Air Co. - еко водката, която премахва въглеродния диоксид от въздуха Никога не сме си представяли, че произвеждането на водка може да спомогне за намаляване на парниковите газове, но ето че дойде и този момент.



Всяка бутилка от водката Air Co. извлича от атмосферата толкова въглероден диоксид, колкото осем дървета. Ако традиционната водка се получава от ферментацията на култури, като царевица, картофи или пшеница, то Air Co. е, че се произвежда на база само а две съставки - въглероден диоксид (парников газ) и вода.



Докато направата на традиционната водка е в състояние да създаде около шест килограма парникови газове, то Air Co. има точно обратния ефект, защото премахва половин килограм въглерод от въздуха с всяка бутилка.



Системата за производството на специалната водка работи чрез използването на соларно електричество за превръщането на въглерод от въздуха в чист етанол. Методът на производство е вдъхновен от фотосинтезата в природата.



Технологията на Air Co. работи така, че разделя водата на водород и кислород. Водородът се комбинира с набирания от фабрики в близост до централата им в Бруклин, Ню Йорк въглероден диоксид. По този начин се създава алкохол и вода, като водата се отстранява чрез дестилация. Най-хубавото на това производство е, че през целия процес всъщност се отделя само кислород в атмосферата.



Освен това, водката Air Co. е абсолютно чиста за разлика от много от традиционните водки, тъй като при отглеждането на повечето култури се използват различни препарати.



750 мл Air Co. струва 65 долара. Създателите ? Стафорд Шихан и Грегъри Константин обаче не разкриват какви са разходите за производство на една бутилка. И макар че това е първият им подобен продукт, двамата плануват да пуснат в производство и почистващи препарати за дома на база чист етанол, извлечен от въглероден диоксид. Всичко това ще спомогне за понижаването на парниковите газове в бъдеще, пише CNBC. Никога не сме си представяли, че произвеждането на водка може да спомогне за намаляване на парниковите газове, но ето че дойде и този момент.Всяка бутилка от водката Air Co. извлича от атмосферата толкова въглероден диоксид, колкото осем дървета. Ако традиционната водка се получава от ферментацията на култури, като царевица, картофи или пшеница, то Air Co. е, че се произвежда на база само а две съставки - въглероден диоксид (парников газ) и вода.Докато направата на традиционната водка е в състояние да създаде около шест килограма парникови газове, то Air Co. има точно обратния ефект, защото премахва половин килограм въглерод от въздуха с всяка бутилка.Системата за производството на специалната водка работи чрез използването на соларно електричество за превръщането на въглерод от въздуха в чист етанол. Методът на производство е вдъхновен от фотосинтезата в природата.Технологията на Air Co. работи така, че разделя водата на водород и кислород. Водородът се комбинира с набирания от фабрики в близост до централата им в Бруклин, Ню Йорк въглероден диоксид. По този начин се създава алкохол и вода, като водата се отстранява чрез дестилация. Най-хубавото на това производство е, че през целия процес всъщност се отделя само кислород в атмосферата.Освен това, водката Air Co. е абсолютно чиста за разлика от много от традиционните водки, тъй като при отглеждането на повечето култури се използват различни препарати.750 мл Air Co. струва 65 долара. Създателите ? Стафорд Шихан и Грегъри Константин обаче не разкриват какви са разходите за производство на една бутилка. И макар че това е първият им подобен продукт, двамата плануват да пуснат в производство и почистващи препарати за дома на база чист етанол, извлечен от въглероден диоксид. Всичко това ще спомогне за понижаването на парниковите газове в бъдеще, пише CNBC. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели