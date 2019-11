Още снимки: test Ники Хейли: Тилърсън и Кели заговорничиха за подкопаване на Тръмп Ники Хейли, бивш посланик на САЩ в ООН, разкри, че двама бивши топ съветници на Белия дом са я насърчавали да подкопава президента Доналд Тръмп, информира Би Би Си, позовавайки се на вестник "Вашингтон пост".



В нова книга Хейли пише, че бившият началник на канцеларията на американската администрация Джон Кели и бившият държавен секретар Рекс Тилърсън са я призовавали да се съпротивлява срещу някои от исканията на Тръмп.



Те са казали пред нея, че се "опитват да спасят страната".



Няма коментар от Тилърсън, а Кели отговори, че е искал президентът да бъде информиран напълно.



Тръмп написа в "Туитър", че одобрява книгата: "Успех, Ники".



Хейли пише в книгата си With All Due Respect ("С цялото ми уважение"), че Кели и Тилърсън са й казали, че "няма да се подчинят, те се опитват да спасят страната".



Тилърсън, пише още Хейли, й е казал, че ще загинат хора, ако президентът не бъде обуздан.



47-годишната отбелязва, че е отхвърлила молбата на Кели и Тилърсън. Тя определя искането като "опасно" и "обидно".



"Вместо да се обръщат към мен, те трябваше да кажат директно на президента, а не да ме молят да се присъединя към техния план", коментира тя пред CBS.



Трябваше да кажеш на президента за какво се разминавате и да напуснеш, ако не харесваш това, което прави. Но да подкопаваш президента...това наистина е много опасно нещо и е противоконституционно, и е срещу това, което американският народ иска. Обидно е, смята тя.



Бившият посланик заяви, че не е била съгласна с президента относно срещата на Тръмп с руския лидер Владимир Путин в Хелзинки през 2017 г.



В интервю за CBS тя също критикува процедурата по импийчмънт срещу държавния глава, като отбеляза, че импийчмънтът е "като смъртно наказание за държавни представители". Ники Хейли, бивш посланик на САЩ в ООН, разкри, че двама бивши топ съветници на Белия дом са я насърчавали да подкопава президента Доналд Тръмп, информира Би Би Си, позовавайки се на вестник "Вашингтон пост".В нова книга Хейли пише, че бившият началник на канцеларията на американската администрация Джон Кели и бившият държавен секретар Рекс Тилърсън са я призовавали да се съпротивлява срещу някои от исканията на Тръмп.Те са казали пред нея, че се "опитват да спасят страната".Няма коментар от Тилърсън, а Кели отговори, че е искал президентът да бъде информиран напълно.Тръмп написа в "Туитър", че одобрява книгата: "Успех, Ники".Хейли пише в книгата си With All Due Respect ("С цялото ми уважение"), че Кели и Тилърсън са й казали, че "няма да се подчинят, те се опитват да спасят страната".Тилърсън, пише още Хейли, й е казал, че ще загинат хора, ако президентът не бъде обуздан.47-годишната отбелязва, че е отхвърлила молбата на Кели и Тилърсън. Тя определя искането като "опасно" и "обидно"."Вместо да се обръщат към мен, те трябваше да кажат директно на президента, а не да ме молят да се присъединя към техния план", коментира тя пред CBS.Трябваше да кажеш на президента за какво се разминавате и да напуснеш, ако не харесваш това, което прави. Но да подкопаваш президента...това наистина е много опасно нещо и е противоконституционно, и е срещу това, което американският народ иска. Обидно е, смята тя.Бившият посланик заяви, че не е била съгласна с президента относно срещата на Тръмп с руския лидер Владимир Путин в Хелзинки през 2017 г.В интервю за CBS тя също критикува процедурата по импийчмънт срещу държавния глава, като отбеляза, че импийчмънтът е "като смъртно наказание за държавни представители". /news.bg Днес+ Запази и Сподели