10 начина да подобрите сигурността на телефона си Потребителите на смартфони разчитат на своите устройства за почти всичко: бизнес, пазаруване, комуникация, развлечения и какво ли още не.



Според Pew Research Center, 81% от американците имат смартфон, а средният потребител го проверява повече от 50 пъти на ден.



Но въпреки че разчитаме на нашите телефони, много от нас не ги използват безопасно.



Помислете за най-основните предпазни мерки като заключването на началния екран. Според доклада на Pew за 2017 г. почти 30% от собствениците на смартфони не използват тази опция или други функции за сигурност, касаещи достъпа до телефона.



За да избегнете кражба на лични данни и пароли, вземете предвид тези 10 предпазни мерки от експертите, представени от Business Insider и направете мобилното си устройство по-сигурно.



1. Заключвайте началния си екран



Заключването на началния ви екран е очевидното решение за зaщита на личната ви информация и може да ви предпази от нежеланите погледи в него. Също е добре да направите паролата си максимално дълга, за да е труден достъпът до телефона ви.



2. Използвайте приложения за защита на обажданията



Приложения като Burner и Firewall защитават от хакери, досадни продавачи и нежелани обаждания.



Burner ви помага да запазите личния си номер частен, като генерирате нови телефонни номера, които могат да се използват, колкото искате и след това да бъдат премахнати. Междувременно Firewall позволява на потребителите на iOS да изпращат нежеланите обаждания направо към гласовата поща без позвъняване.



3. Избягвайте да зареждате телефона си на обществени места



Ако използвате обществени станции за зареждане - такива в летищата, транзитни станции, самолети или в търговски центрове - може да имате проблеми със сигурността в телефона си. Това е така, защото свързването с обществен порт прави повече от зареждането на вашия телефон - той може да предава данни. Ако даден търговски обект е компрометиран, тогава хакер може да получи достъп до вашите имейли, текстове, снимки и контакти. Тази техника за хакване на телефони е известна като "juice jacking", според Krebs on Security, информационен бюлетин за киберпрестъпността и компютърната сигурност.



"Само като включите телефона си в (компрометирано) зарядно устройство, той вече е заразен и това излага на риск всичките ви данни", заявява Дрю Паик от компанията за киберсигурност Authentic8 пред CNN.



4. Използвайте двуфакторна автентификация



Тази стъпка за сигурност проверява двойно вашата самоличност, преди да ви позволи да използвате определен акаунт, като имейла си. Често използвано е генерирането на код, който се изпраща на телефона ви чрез съобщение. Той е за еднократна употреба и след като го въведете, можете да получите достъп до вашия акаунт.



Така с малко повече усилия ще затрудните недоброжелателите да проникнат в телефона ви.



5. Актуализирайте редовно софтуера на устройството си



Вероятно избягвате известията на телефона си за актуализации, но те могат да намалят шансовете за неговото хакване.



"Въпреки че може да бъде много досадно, това е за ваше добро", споделя Лиз Хамилтън, директор в Mobile Klinik. "Колкото повече време минава без да актуализирате своя телефон и софтуер, толкова повече вашите данни са изложени на риск от атаки".



6. Изключвайте Bluetooth и Wi-Fi, когато не ги ползвате



Хакването на Bluetooth канали е често използвано от недоброжелателите, за да нарушат сигурността ви. Често при iPhone и Android той е включен по подразбиране. Така може да си спестите докосване с пръста, но може и да си създадете проблем за безопасността.



"Чрез Bluetooth хакерите могат да замаскират злонамерено устройство и да го направят да изглежда като легитимно, така че да свържете телефона си с него", споделя Сомдип Дей , учен по изкуствен интелект в University of Essex и институт на Samsung за научни изследвания и разработки във Великобритания.



Освен това, не забравяйте да проверите двукратно към кои устройства се свързвате, особено когато това не е вашият собствен Bluetooth или се свързвате за пръв път.



7. Внимавайте с премахването на софтуерните настройки на телефона си (jailbreak)



Тази опция се нарича jailbreak при iOS и руутване при Android. Буквално преведено означава бягство от затвора, но всъщност целта и? е да направи по-независимо устройството от софтуерната екосистема на производителя и съответно така потребители да имат повече свобода. То има много предимства, като например да ви позволи да персонализирате телефона си, да подобрите живота на батерията или да изтеглите неодобрени приложения. Но помислете преди да го предприемете, защото може да направи устройствата ви уязвими.



8. Криптирайте точката за достъп (hotspot) на телефона си, за да не бъде използван от други устройства



Използването на смартфона като Wi-Fi точка за достъп (hotspot) е много удобна, но ако не я защитите, може да имате неприятности. Точките за достъп могат да позволят на непознати да достигнат до данни и файлове на вашия телефон, таблет и лаптоп без знанието ви. Защитете се от това, като изберете подходящо криптиране, защото понякога криптирането по подразбиране може да е остаряло или да не е най-сигурното.



9. Съхранявайте паролите в криптирани файлове



"Най-сигурният начин да съхранявате или запазвате чувствителни данни на телефона си е да използвате някаква форма на защитено с парола приложение, за да пазите данни вътре, като LastPass", споделя Дей за Business Insider. "Дори и хакер да попадне на чувствителните данни, те ще бъдат кодирани и биха го затруднили."



10. Използвайте виртуални частни мрежи (VPN)



Виртуалните частни мрежи (VPNs) позволяват на потребителите да осъществят сигурна връзка чрез частна поверителна мрежа през интернет. Те дават възможност на потребителите да изпращат и получават данни през обществени или споделени мрежи, без неоторизирани лица да могат да ги виждат.



VPN пази вашите данни безопасни и анонимни, като ви дава временен IP адрес и скрива истинския ви от всеки уебсайт или имейл, с който се свързвате. Така те добавят допълнителна защита между вас и хакерите.



