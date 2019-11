Още снимки: test 10-те най-скъпи китари в света Сред предметите на изкуството, които се продават и купуват на търгове, има не само картини и скулптури. Любителите на музиката са готови да дадат много пари за музикални инструменти, които са не само с високо качество, но и са част от музикалната история.



Кои са най-скъпите, продадени някога китари в света, разказва stringjoy.com.



1. Fender Stratocaster: $2 700 000



Цената на тази китара е 2,7 милиона долара. Сумата беше платена на благотворителен търг през 2005 година.



Фондацията Reach Out to Asia беше координирана от Брайън Адамс, следователно, освен неговия подпис, можете да видите автографи на цяла галактика на рок звезди - Мик Джагър, Ерик Клептън, Джими Пейдж, Дейвид Гилмор, Ричи Блекмор, Стинг, Пол Маккартни и други.



Тази китара се продаваше два пъти: първо, кралското семейство на Катар купува китарата, за да дари и инструмента, и парите на благотворителната фондация, а след това някой не се поскъпи да плати за нея 2 милиона 700 хиляди долар.



2. Les Paul Standart 1959 г.: $2 000 000



Кърк Хамет от Metallica притежава една от най-емблематичните и почитани електрически китари - Лес Пол Стандарт (1959), на която е свирил Питър Грийн (основател на Fleetwood Mac) и неговия ученик, ирландският рокер Гари Мур.



Почитател и на двамата музиканти, Кирк Хамет купува китарата за 2 млн. долара. Според една версия уникалността на китарата се крие и във факта, че личният майстор на Питър Грийн подобрява пикап адаптерите на китарата, правейки звука специален.



Според друга версия, едно от звукоизвличащите устройства просто не работи поради фабричен дефект, тъй като подобен "недостатък" е открит и при други китари на Les Paul Standart.



3. Fender Stratocaster на Джими Хендрикс: $2 000 000



Най-култовият модел, който е олицетворение на самото понятие "китарата на Хендрикс", е белият Stratocaster, произведен през 1968 година.



С този инструмент гениалният китарист е свирил на своя най-известен концерт - на рок фестивала Woodstock през 1969 година.



Китарата е купена от Пол Алън, съоснователя на ИТ гиганта Microsoft, през 1998 г. за $2 миилона.



4. Wolf на Джери Гарсия: $1 900 000



Един от любимите инструменти на китариста и вокалист на Grateful Dead Джери Гарсия беше продаден на търг в Ню Йорк за 1,9 млн. долара. Китарата, която музикантът нарече Wolf, той носеше със себе си на всички турнета от Сан Франциско до Египет.



Предишният собственик на инструмента бе режисьорът, музикант и филантроп Даниел Прицкер. Той купи китара през 2002 г. за 700 хиляди долара.



5. Китарата Washburn 22 series Hawk на Боб Марли: $1 200 000



Този инструмент се счита за национално съкровище на Ямайка. През 1971 г. реге легендата го представя на майстора на китарата Гари Карлсен с думите: "Вземете китара за нещо, чиято същност ще разберете по-късно."



Карлсен интерпретира посланието по свой начин. След известно време той основава благотворителната организация Different Journeys, One Destination ("Различни пътешествия, една дестинация") и връчва подаръка на Марли като награда за лотария.



6. Les Paul Standard Sunburst на Кийт Ричардс: $1 000 000



Светът за пръв път я видя, когато "Ролинг Стоунс" свиреше в шоуто "Ед Съливан" и записа песента "Satisfaction". Китарата се появи и в документалния филм на групата за турнето им от 1969 г., Gimme Shelter.



Цената на инструмента се покачи, когато се появиха слухове, че китарата е била открадната от Кийт Ричардс по време на турнето.



Тя се появява отново в средата на 70-те, когато нейният собственик за кратко е Бърни Марсдън от Whitesnake, а след това през 2004 г., когато китарата не можа да бъде продадена поради спорове за това кой е неин собственик.



7. Fender Stratocaster на Боб Дилан: $965 000



Китарата модел Fender Stratocaster, собственост на самия Боб Дилън, беше продадена на търг "Christie's" за 965 хил. долара.



Продадената китара е известна с това, че с нея 24-годишният Дилън излезе на сцената вместо традиционния за него акустичен инструмент и беше освиркан.



Известно е, че Боб Дилън остави своя Fender Stratocaster на борда на частен самолет, с който той лети до Нюпорт.



Инструментът е в семейството на Вик Кинто, който е бил пилот на този самолет в продължение на почти 50 години.



8. Blackie Stratocaster на Ерик Клептън: $959 500



От всички легендарни инструменти, които са били в ръцете на Ерик Клептън през неговата дълга и богата кариера, най-популярният е може би очуканият му черен Fender Stratocaster, с прякор Blackie.



Той използва тази китара, за да запише голям брой от популярните си песни, включително Cocaine, I Shot The Sheriff, Lay Down Sally и няколко версии на Layla на живо.



През 2004 г. Blackie бе продаден на търг за събиране на пари за Центъра за лечение на наркомании и алкохолизъм, основан от Ерик Клаптън през 1997 година.



"Blackie" беше продадена от аукционната къща Christie на известния Guitar Center за 959 500 долара, като постави рекорд за онова време като "най-скъпата китара в света".



Говорейки за продажбата в автобиографията си, китаристът призна, че сбогуването с Blackie е трудно: "Беше тежко. Преживяхме много заедно."



9. Tiger на Джерри Гарсия: $957 500



Лидерът на Grateful Dead е свирил на този инструмент с името Tiger десет години, започвайки през 1979 година.



С тегло около 9 кг поради използването на твърд махагон, орех и коа, китарата е направена от жител на окръг Сонома, Дъг Ъруин по технологията "сандвич" - от плоски панели от различни видове дърво, залепени заедно.



Гарсия свири с Tiger и по време на последния си концерт.



Китарата беше продадена на търг през 2002 г. за 957 500 долара.



10. Gibson ES0335 TDC на Ерик Клептън: $847 500



Gibson ES 0335 TDC е най-скъпата китара от този производител.



Tiger на Джерри Гарсия: $957 500Лидерът на Grateful Dead е свирил на този инструмент с името Tiger десет години, започвайки през 1979 година.С тегло около 9 кг поради използването на твърд махагон, орех и коа, китарата е направена от жител на окръг Сонома, Дъг Ъруин по технологията "сандвич" - от плоски панели от различни видове дърво, залепени заедно.Гарсия свири с Tiger и по време на последния си концерт.Китарата беше продадена на търг през 2002 г. за 957 500 долара.10. Gibson ES0335 TDC на Ерик Клептън: $847 500Gibson ES 0335 TDC е най-скъпата китара от този производител.Именно на този инструмент Ерик Клептън изсвирва своите първи сола през 1964 г., тогава все още на в състава на е THE YARDBIRDS.