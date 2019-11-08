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Намериха 93-годишния Найден Найденов, който се изгуби в София

08.11.2019 14.28

Намериха 93-годишния Найден Найденов, който се изгуби в София на 6 ноември, съобщи dariknews.bg.

Той загубил ориентация, лутал се е и попаднал на труднодостъпно място, където днес е бил открит.

Възрастният мъж е приет за преглед и лечение в Пирогов, но цялостното му състояние е добро.

Освен до полицията, близките му помолиха за съдействие и в социалните мрежи, като много хора се отзоваха.

„Благодарим на всички, които помогнаха, споделяха поста, даваха информация! Без вас трудно щяхме да се справим“, щастливи са близките му. /dariknews.bg

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