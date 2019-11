Още снимки: test ГДБОП спря 11 сайта, разпространявали песни без разрешение ГДБОП спря 11 сайта разпространявали незаконно музикални произведения без съгласието на правоносителите, съобщиха от пресцентъра на МВР.



Сигналът е бил подаден от International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), чрез Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП). Към сигнала са били приложени и списък на сайтове и обекти, чиито права са нарушени.



В хода на проверката е установено, че сайтовете били позиционирани на сървъри на международна компания в България, като част от тях били прикрити чрез използване на прокси сървъри (анонимизиращи услуги) на компания от САЩ. След проведените компютърно-разузнавателни дейности и издадени разпореждания, достъпът до интернет страниците е преустановен, престъпната дейност е прекратена и са предотвратени огромни щети за авторите и правоносителите. ГДБОП спря 11 сайта разпространявали незаконно музикални произведения без съгласието на правоносителите, съобщиха от пресцентъра на МВР.Сигналът е бил подаден от International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), чрез Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП). Към сигнала са били приложени и списък на сайтове и обекти, чиито права са нарушени.В хода на проверката е установено, че сайтовете били позиционирани на сървъри на международна компания в България, като част от тях били прикрити чрез използване на прокси сървъри (анонимизиращи услуги) на компания от САЩ. След проведените компютърно-разузнавателни дейности и издадени разпореждания, достъпът до интернет страниците е преустановен, престъпната дейност е прекратена и са предотвратени огромни щети за авторите и правоносителите. Днес+ Запази и Сподели