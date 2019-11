Още снимки: test Уитни Хюстън, Робин Крауфорд и имали ли са двете връзка Изминаха седем години от трагичната смърт на певицата Уитни Хюстън, която почина на 48 години след тежка и продължителна борба с наркотичната зависимост.



Седем години след това злощастно събитие една от най-близките ? приятелки Робин Крауфорд решава да проговори за връзката си с певицата. В книгата си "A Song For You: My Life with Whitney Houston" Крауфорд разказва всичко за тяхното познанство и отношенията им през годините.



Тя споделя, че няма човек, който да е бил по-близък на Уитни Хюстън от нея и признава, че е била не само нейна най-добра приятелка, довереница и защитничка, но и нейна интимна партньорка.



Двете се запознават още през 1980 г. на летен лагер в Ню Джърси. Тогава Робин е на 19 години, а Уитни - на 17. Още тогава започват и отношенията им. Уитни обаче прекратява техния романс, след като подписва договор с Arista Records. През 1982 г. певицата моли Робин да приключат отношенията си, тъй като изтъква, че това ще попречи на кариерата ?.



"Уитни каза, че, ако хората разберат за връзката ни, ще го използват срещу нас. А през 80-те нещата стояха точно по този начин".



Майката на Уитни също е настоявала да крият връзката си, тъй като е смятала, че не е нормално за две жени да бъдат толкова близки. И така Робин запазва мълчание до днес.



Според Крауфорд близостта ? с Уитни Хюстън е само малка част от дълбоката връзка помежду им, като признава, че двете искрено са се обичали и винаги са се подкрепяли една друга.



