Още снимки: test Лейди Гага, Ридли Скот, Маурицио Гучи, Патриция Реджиани и филмът, посветен на модната фамилия Гучи Лейди Гага се оказа главно действащо лице в изненадващи новини. Става дума за нов проект на Ридли Скот, който иска да разкаже драматичната историята на модната фамилия Гучи и убийството на внука на основатела на марката Маурицио Гучи.



Стефани Джерманота, както е истинското име на Лейди Гага, ще изпълнява ролята на Патриция Реджиани - бившата съпруга на Маурицио, осъдена за убийството му и излежала 18 години в затвора преди да бъде пусната през 2016 г.



Филмът на Скот ще бъде базиран на книгата Сара Гей Фордън The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Продуцент, заедно със Скот, е съпругата му Джанина, чиято идея е филмът, посветен на фамилията Гучи.



Когато Gucci вече е успешен бранд, Маурицио Гучи напуска Патриция Реджиани заради друга жена, въпреки че двамата имат две деца. Тя страда от мозъчен тумор, оперирана е, а след това е разкрит заговора, в който тя планира убийството на бившия си съпруг.