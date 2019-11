Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аталанта - Манчестър Сити

07:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

07:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

08:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа магазинно предаване /4 епизод/

08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Парма

08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

09:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Ювентус

09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

09:35 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - БК Днипро - среща от турнира за Купа ФИБА Европа

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Каляри

11:00 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Кики Бертенс (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - II четвъртфинал, повторение)

11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Галатасарай

11:30 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Денис Шаповалов /Канада/ - Филип Краинович /Сърбия/ - финал

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 18-и епизод /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Удинезе

12:50 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - III четвъртфинал, повторение)

13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Цървена звезда - Тотнъм

14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Витоша, мач от efbet Лига /п/

14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ливърпул - Генк Четвърта среща от груповата фаза

14:10 BNT 3: Футбол: Осминафинална среща от световното първенство за юноши до 17 г.

14:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

14:40 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I полуфинал, повторение)

15:00 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Олимпиакос

15:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

15:30 Nova Sport: Футбол: Арда - Царско село, мач от efbet Лига, директно

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Челси, мач от английската Висша лига /п/

16:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа магазинно предаване /4 епизод/

16:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Марек, мач от Суперлигата /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио

16:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

17:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

17:15 Film Plus: Футбол: Гранада - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:25 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

17:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 11-и епизод /п/

17:35 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Еспаньол, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

17:35 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Астана - АЗ Алкмаар

18:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 11 кръг Понеделнишки обзор

18:05 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

18:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 14-и епизод

18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

19:00 Film Plus: Тенис: Вeроника Кудерметова - Хедър Уотсън (Tianjin Open, Тианцин; WTA International - II полуфинал, повторение)

19:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

19:45 bTV Action: Студио "Лига Европа"

19:50 BNT 3: Футбол: Стандарт /Лиеж/ - Айнтрахт /Франкфурт/ - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване от Лиеж

19:55 bTV Action: Пряко, Лига Европа: Лацио - Селтик

19:55 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: ЛАСК - ПСВ Айндховен

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 16-и епизод, директно

20:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Царско село, мач от efbet Лига /п/

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

21:30 BNT: Студио Футбол

21:30 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:55 BNT 3: Футбол: Манчестър Юнайтед - Партизан - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване от Манчестър

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 bTV Action: Пряко, Лига Европа: Борусия Мьонхенгладбах - Рома

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Ференцварош - ЦСКА Москва

22:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи

22:00 BNT: Футбол: Еспаньол - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване от Барселона

22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

23:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

