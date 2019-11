Още снимки: test Джордж Майкъл, "This Is How" и какво знаем за нечуваната до момента песен на изпълнителя Наследниците на покойния Джордж Майкъл пуснаха "This Is How (We Want You To Get High)" - първата посмъртна песен от изпълнителя.



Фънки парчето ще бъде част от саундтрака на предстоящия филм "Последната Коледа", който тръгва в кината на 15 ноември. Филмът е вдъхновен от едноименния хит на Wham!. Саундтракът към "Последната Коледа", който излиза седмица по-рано, на 8-ми ноември, включва три песни на Wham! и 12 от най-добрите парчета от соловата кариера на Джордж Майкъл.



Работата по песента "This is How (We Want You to Get High)" започва в началото на 2012 г. В последствие парчето е разработено и записано по време на няколко сесии в Air Studios в Лондон, преди да бъдат добавени финалните щрихи в края на 2015 г. при последните студийни записи на Джордж Майкъл.



