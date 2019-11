Още снимки: test "Джанет-джетовете" - секретните авиолинии на "Зона 51" Всяка сутрин няколко самолета „Боинг 737“ с необичаен външен вид излитат от международното летище „Маккарън“ в Лас Вегас



Едва ли има човек, който да не е чувал поне веднъж за легендарната Зона 51, намираща се в американския щат Невада. От дълги години се водят ожесточени спорове какво точно представлява военната база. Дали в нея се тестват свръхсекретни оръжия? Или там са скрити останките от извънземен космически кораб и неговия екипаж, катастрофирали в района на Розуел през 1947 година? Едва ли някога ще получим категорични отговори на тези въпроси. "Зона 51" е един от най-стриктно охраняваните обекти в света, а дори транспортът на хората, работещи в базата, е обвит в мистерия, предава vesti.bg.



Всяка сутрин няколко самолета „Боинг 737“ с необичаен външен вид излитат от международното летище „Маккарън“ в Лас Вегас, пише изданието „Бизнес инсайдър“. Те са чисто бели и нямат почти никакви отличителни знаци, освен регистрационен номер и една единствена червена ивица по продължение на фюзелажа. Известни са с името „Джанет-джетове“, а задачата им е да превозват хората, работещи в "Зона 51".



Всъщност, „Джанет“ не е името нито на самолетите, нито на авиокомпанията, която ги притежава. Те са собственост на военновъздушните сили на САЩ. Това е прякор, с който машините са наричани, докато летят в гражданско въздушно пространство. Предполага се, че „Джанет“ е съкращение от Joint Air Network for Employee Transportation („Обща въздушна мрежа за транспортиране на служители“) или Just Another Non-Existent Terminal („Просто още един несъществуващ терминал“). Щом самолетите навлязат в специалното и строго охранявано въздушно пространство в района на "Зона 51", пилотите веднага сменят честотата, на която комуникират с наземните контролни органи и минават в т. нар. режим „инкогнито“.



За „Джанет-джетовете“ не се знае почти нищо. Миналата година американските власти публикуваха обява за работа за член на екипажа на един от тези самолети, отбелязва „Дейли мейл“. Изискванията бяха, меко казано, стриктни. От кандидата за позицията се изискваше да бъде хладнокръвен и да може да реагира адекватно при възникването на необичайни ситуации и инциденти като турбуленция, отвличане от терористи или бомбена заплаха. Имаше и още едно важно изискване: кандидатът да има издадено специално разрешително за достъп до секретна информация.



През 2017 г. „Джанет-джетовете" се оказаха в центъра на общественото внимание по един крайно неприятен повод. Оказа се, че при масовата стрелба в Лас Вегас, при която бяха убити близо 60 души, е имало реална опасност някои от машините да бъдат взривени. Извършителят на ужасяващото престъпление – 64-годишният Стивън Падок, е стрелял не само по хората, събрали се на концерт, но и по резервоари с гориво, намиращи се в непосредствена близост до самолетите, разкри в своя публикация вестник „Ню Йорк Поуст". Експлозия така и не избухна, но експерти предупредиха, че инцидентът е показал необходимостта от засилването на мерките за сигурност. Привърженици на конспиративните теории на свой ред смятат, че в това няма нищо случайно. Те отбелязват, че Падок е бивш служител на компания, свързана с „Локхийд Мартин", имал е разрешително за пилот и дори е притежавал два малки самолета. Според тях, масовият убиец е знаел отлично, че стреля по „Джанет-джетовете" и по този начин е искал да нанесе тежък удар на американските военновъздушни сили.