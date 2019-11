Още снимки: test Басистът на Ред Хот Чили Пепърс издаде мемоари Още от първата глава на автобиографията си Майкъл Балзари, известен като Флий изяснява, че няма да разказва история за рок слава.



Това, че си известен, обяснява той, не означава нищо.



Вместо това книгата е разказ за преживяното хаотично детство и младежките му години, пълни със забавление, опасност, злополуки и хаос. Групата, която го превърна в мегазвезда – Red Hot Chili Peppers – се появява едва на последните страници от книгата.



“Мислех, че ако напиша книга за Chili Peppers, това ще е като изневяра.“, каза легендарният басист пред Би Би Си.



“Но ако бих могъл да напиша книга за детството си, която би могла да съществува сама по себе си, без групата, тогава си заслужаваше да напиша книга. Това беше предизвикателството, което си поставих.”



Резултатът е Acid For The Children – трогателен и често забавен поглед към неговите детски и младежки години; от останките от първия брак на родителите му и от експлозивния нрав на доведения му баща; до годините, в които е прекарал в пушене на трева, прескачайки училищни огради и прониквайки в /чужди – бел. ред./, плувни басейни.



„Потърсих любовта в лицата на хората, които виждах на улицата“, пише той.



За хората, които познават сценичното му поведение – изпънатите лакти и клатещата се лудо глава над бас китарата – деликатността на писането му може да дойде като изненада. Но Флий се оказва чувствителен и нежен, с голямо сърце – подхвърлян от житейските течения и винаги държащ главата си “над водата”.



Разказът на Флий завършва през 1983 – годината, в която Ред Хот Чили Пепърс излизат на сцена за първи път. Групата печели седем престижни музикални награди “Грами”. Албумите й са обиколили света в повече от 80 милиона екземпляра. През 2012 г. „Лютите чушки“ влязоха в Залата на славата на рокендрола. Още от първата глава на автобиографията си Майкъл Балзари, известен като Флий изяснява, че няма да разказва история за рок слава.Това, че си известен, обяснява той, не означава нищо.Вместо това книгата е разказ за преживяното хаотично детство и младежките му години, пълни със забавление, опасност, злополуки и хаос. Групата, която го превърна в мегазвезда – Red Hot Chili Peppers – се появява едва на последните страници от книгата.“Мислех, че ако напиша книга за Chili Peppers, това ще е като изневяра.“, каза легендарният басист пред Би Би Си.“Но ако бих могъл да напиша книга за детството си, която би могла да съществува сама по себе си, без групата, тогава си заслужаваше да напиша книга. Това беше предизвикателството, което си поставих.”Резултатът е Acid For The Children – трогателен и често забавен поглед към неговите детски и младежки години; от останките от първия брак на родителите му и от експлозивния нрав на доведения му баща; до годините, в които е прекарал в пушене на трева, прескачайки училищни огради и прониквайки в /чужди – бел. ред./, плувни басейни.„Потърсих любовта в лицата на хората, които виждах на улицата“, пише той.За хората, които познават сценичното му поведение – изпънатите лакти и клатещата се лудо глава над бас китарата – деликатността на писането му може да дойде като изненада. Но Флий се оказва чувствителен и нежен, с голямо сърце – подхвърлян от житейските течения и винаги държащ главата си “над водата”.Разказът на Флий завършва през 1983 – годината, в която Ред Хот Чили Пепърс излизат на сцена за първи път. Групата печели седем престижни музикални награди “Грами”. Албумите й са обиколили света в повече от 80 милиона екземпляра. През 2012 г. „Лютите чушки“ влязоха в Залата на славата на рокендрола. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели