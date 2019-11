Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Сампдория

08:30 BNT 3: Арена волейбол

09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

10:15 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Филип Краинович /Сърбия/ - Пабло Кареньо Буста /Испания/ - полуфинална среща

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио

12:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Парма, мач от ВТБ лига /п/

12:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

12:30 BNT 3: Футбол: Камерун - Испания - среща от световното първенство за юноши до 17 г.

13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига, директно

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Юта Джаз, мач от НБА /п/

14:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

14:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Барселона - Славия Прага Четвърта среща от груповата фаза

14:30 Film Plus: Тенис: Бианка Андрееску - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - IV четвъртфинал, повторение)

14:45 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Юичи Сугита /Япония/ - Денис Шаповалов /Канада/ - полуфинална среща

14:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

15:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, мач от efbet Лига, директно

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Ювентус

16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:35 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Витория Гимараеш - Арсенал

18:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи

18:05 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

18:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 11-и епизод

18:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - БК Днипро - среща от турнира за Купа ФИБА Европа пряко предаване от з. "Универсиада"

19:00 bTV Action: "УЕФА Шампионска лига" - обзорно магазинно предаване

19:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Film Plus: Тенис: Кристина Плишкова - Алисън ван Уйтванк (Tashkent Open, Ташкент - II полуфинал, WTA International)

19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"

19:40 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Олимпиакос

19:55 bTV Action: Пряко, Шампионска лига: Локомотив Москва - Ювентус

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 18-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Зенит - Лайпциг Четвърта среща от груповата фаза

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

21:20 BNT 3: Футбол: Осминафинална среща от световното първенство за юноши до 17 г. пряко предаване от Бразилия /в паузата: Спортни новини/

21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 bTV Action: Пряко, Шампионска лига: Реал Мадрид - Галатасарай

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Цървена звезда - Тотнъм

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Аякс Четвърта среща от груповата фаза

23:00 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА Москва - Автодор, мач от ВТБ лига /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, мач от efbet Лига /п/

23:25 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Еспаньол, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

