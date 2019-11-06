Спортът по телевизията днес
06.11.2019 08.17
08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Сампдория
08:30 BNT 3: Арена волейбол
09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
10:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига
10:15 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Филип Краинович /Сърбия/ - Пабло Кареньо Буста /Испания/ - полуфинална среща
11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио
12:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Парма, мач от ВТБ лига /п/
12:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
12:30 BNT 3: Футбол: Камерун - Испания - среща от световното първенство за юноши до 17 г.
13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига, директно
13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Юта Джаз, мач от НБА /п/
14:00 Ring.BG: Великата футболна сцена
14:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Барселона - Славия Прага Четвърта среща от груповата фаза
14:30 Film Plus: Тенис: Бианка Андрееску - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - IV четвъртфинал, повторение)
14:45 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Юичи Сугита /Япония/ - Денис Шаповалов /Канада/ - полуфинална среща
14:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
15:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, мач от efbet Лига, директно
15:30 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Ювентус
16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
17:35 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Витория Гимараеш - Арсенал
18:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи
18:05 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/
18:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 11-и епизод
18:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - БК Днипро - среща от турнира за Купа ФИБА Европа пряко предаване от з. "Универсиада"
19:00 bTV Action: "УЕФА Шампионска лига" - обзорно магазинно предаване
19:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
19:00 Film Plus: Тенис: Кристина Плишкова - Алисън ван Уйтванк (Tashkent Open, Ташкент - II полуфинал, WTA International)
19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"
19:40 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Олимпиакос
19:55 bTV Action: Пряко, Шампионска лига: Локомотив Москва - Ювентус
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 18-и епизод, директно
20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Зенит - Лайпциг Четвърта среща от груповата фаза
20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
21:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/
21:20 BNT 3: Футбол: Осминафинална среща от световното първенство за юноши до 17 г. пряко предаване от Бразилия /в паузата: Спортни новини/
21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 bTV Action: Пряко, Шампионска лига: Реал Мадрид - Галатасарай
22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Цървена звезда - Тотнъм
22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Аякс Четвърта среща от груповата фаза
23:00 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА Москва - Автодор, мач от ВТБ лига /п/
23:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, мач от efbet Лига /п/
23:25 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Еспаньол, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
23:30 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)
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