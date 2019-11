Още снимки: test Which? и десетте най-популярни градове за почивка в Европа през 2019 г. С настъпването на есента започваме да изместваме погледа си обявите за евтини плажни екскурзии и започваме да търсим оферти за отдих, където хем ще ни е топло, хем ще можем да видим нещо интересно, хем няма да изхарчим един куп пари.



Тази седмица компанията Which? публикува класацията си за десетте най-популярни и атрактивни гадове за почивка в Европа, където за съжаление не присъстват предложения от България.



Според всичките 5000 анкетирани пътешественици Краков, Полша, е най-добрият избор за градска почивка на нашия континент за трета поредна година.



Основните аргументи за това са наличието на качествени и евтини заведения за хранене, богатият избор от културни забележителности и евтините цени на хотелите и Airbnb апартаментите.



Това са и основните категории, според които е направено тазгодишното проучване.



След Краков идват испанските градове Севилия и Валенсия, най-вече заради по-ниските си цени от тези в Берлин и Амстердам, които са на респективно четвърто и пето място в списъка на Which?.



Шестото място е отредено на Будапеща и красивите й гледки и атрактивни разходки по водите на Дунав, а след унгарската столица се класира Мюнхен, Германия.



На осмо и девето място пък са италианските Венеция и Верона, които печелят внимание най-вече с богатото си архитектурно наследство, множеството забележителности и страхотната кухня.



На последното десето място Which? поставят Бордо, който се счита за един от най-евтините градове във Франция, където спокойно можем да прекараме някои есенен уикенд във винени дегустации и зяпане на красиви сгради.



