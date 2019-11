Още снимки: test Freedom On The Net 2019 и как свободата в интернет намалява година след година Трудно е да се определи кога точно интернет започна да губи една от най-ценните си характеристики, а именно свободата на словото.



Според тазгодишния доклад Freedom On The Net 2019 през изминалата година свободата на словото и поверителността на личните данни са намалели за девета поредна година.



Въпреки че не можем да установим кога точно тази тенденция е започнала да набира скорост, докладът ясно очертава причините за нея.



Те са само две и се коренят в поведението на правителствата по света.



Първата от тях е повишаващата се склонност на държавни и близки до тях учреждения да използват интернет като средство за манипулиране на демократичния вот, а втората е в използването на всевъзможни инструменти за наблюдение и следене на поведението ни в интернет.



От всичките 65 държави, разгледани в доклада, е установено, че в 47 от тях властите са арестували хора за споделяне на политически, социални и религиозни мнения.



40 от всички 65 държави пък разполагат с "напреднали технологии" за наблюдение, като в тези 40 държави са концентрирани 89% от всички интернет потребители.



В 38 от тях политическите лидери са плащали на хора, които да формират или деформират политическите нагласи на хората в интернет.

В Египет например през изминалата година са били блокирани над 34 000 уеб страници, чието съдържание било в опозиция на действащите политически структури.



/lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели