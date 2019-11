Още снимки: test Как памперсите за възрастни бият по продажби тези за бебета Според скорошно изследване делът на населението над пенсионна възраст в световно равнище към 2070 г. ще достигне 20% от всички жители на планетата. Същевременно, в резултат на различни феномени, живущите в развитите икономики отлагат раждането на деца или изобщо не създават семейства, предаде Zero Hedge.



Известно е, че застаряването на населението създава много различни въздействия върху икономиката. От нараснали разходи на пенсионните системи, през промяна на потреблението заради различните нагласи на възрастните, до цялостно понижаване на икономическия капацитет. А пример за промените, до които застаряването на населението за производителите и които може да се очакват и в други развити части на света, може да бъде Япония.



В страната към 2018 г. броят на хората над 80-годишна възраст е по-голям от тези до 30-годишна, сочат данни Global Forum on Incontinence. През последните години ниската раждаемост в страната, застаряването на населението и високата продължителност на живота доведоха до революция на пазара на хигиенни продукти, особено на такива за възрастни. Тенденцията, която се наблюдава там, постепенно обхваща и други части на света.



А един от интересните сегменти, върху демографската картина се отразява, е търсенето на памперси за възрастни. Той изпревари по обем на продажбите памперсите за деца още през 2013 г., предава Reuters, но темпът му на покачване през последните над пет години е изключително висок. Всъщност само през 2018 г. той нараства с 9% до 9 млрд. долара.



Очакванията са, че той само ще продължи да расте, при това не само заради демографската ситуация, а и заради подобряването на маркетинговите послания. Според анализаторите все повече компании, които се конкурират за потребителите в Япония, а и глобално, ще се фокусират върху послания относно независимостта на възрастните с техните хигиенни продукти и върху способността им да им осигурят независим и нормален начин на живот.



Именно с тази цел производителите избягват думата "памперси", тъй като те се асоциират със загуба на независимостта на живота си. "Това, което се опитваме да направим, е да покажем на хората, че инконтиненцията, дори и сред по-младите, е нещо нормално", коментира говорителя на пазарния лидер в Япония Unicharm Хитоши Уатанабе.



Данните на Global Forum on Incontinence показват, че инконтиненция се наблюдава сред 12% от жените и 5% от мъжете, при това тя не се ограничава само до хора в напреднала възраст. При жените това не е толкова рядък следродилен проблем. Затова шведската Essity таргетира дори и хора преди пенсионна възраст със своя бранд TENA, като маркетирането му е насочено към убеждаване на потребителите, че това е състояние, което не трябва да се асоциира с възрастта и загубата на автономен начин на живот.



По този начин пазарното проникване на памперсите може да нарасне още повече, тъй като по данни на пазарниите лидери в сегмента на глобално равнище Essity и Kimberly-Clark Corp. само половината от повече от 400 млн. възрастни потребители са склонни да използват подобни продукти, тъй като се чувстват твърде дискомфортно от идеята. Поради тази причина компаниите се стараят, освен подобряването на цялостното представяне на памперсите, да ги направят колкото се може по-дискретни.



/money.bg