Още снимки: test Uber се надява да излезе на печалба през 2021 След поредица огромни тримесечни загуби, Uber Technologies Inc. извади радостна прогноза за 2021 г., а надеждите са това да е първата година, в която компанията ще излезе на печалба, пише The Wall Street Journal.



Главният изпълнителен директор Дара Косровшахи представи прогнозата в понеделник, след като компанията отчете резултата за третото тримесечие. По думите му, Uber очаква първа оперативна печалба за цялата година през 2021 г.



За да постигне резултата, компанията ще трябва да работи усилено. През третото тримесечие на годината Uber отчита нетна загуба от $1,2 милиарда - третата най-голяма в историята ?. Рекордът бе $5,2 милиарда загуба през второто тримесечие на тази година, но в този резултат бе включен и разход от $3,9 милиарда за компенсации с ценни книжа, обвързани с излизането на борсата през май.



Изключвайки лихви, данъци, обезценки и амортизации, загубата на Uber расте до $585 милиона, спрямо $458 милиона през същия период на миналата година. В понеделник акциите затвориха на $31,08, спад от около 8 процента спрямо върха от миналата седмица и с около 31 процента по-ниско от цената на IPO-то от $45. След затварянето на пазарите, оценката падна с още около 5 процента.



Постигането на целта ще зависи от успеха на услугата за споделени пътувания, която носи три от всеки четири долара приходи. Приходите и загубите от бизнеса с доставка на храна растат почти пропорционално с около 60 процента спрямо година по-рано. След поредица огромни тримесечни загуби, Uber Technologies Inc. извади радостна прогноза за 2021 г., а надеждите са това да е първата година, в която компанията ще излезе на печалба, пише The Wall Street Journal.Главният изпълнителен директор Дара Косровшахи представи прогнозата в понеделник, след като компанията отчете резултата за третото тримесечие. По думите му, Uber очаква първа оперативна печалба за цялата година през 2021 г.За да постигне резултата, компанията ще трябва да работи усилено. През третото тримесечие на годината Uber отчита нетна загуба от $1,2 милиарда - третата най-голяма в историята ?. Рекордът бе $5,2 милиарда загуба през второто тримесечие на тази година, но в този резултат бе включен и разход от $3,9 милиарда за компенсации с ценни книжа, обвързани с излизането на борсата през май.Изключвайки лихви, данъци, обезценки и амортизации, загубата на Uber расте до $585 милиона, спрямо $458 милиона през същия период на миналата година. В понеделник акциите затвориха на $31,08, спад от около 8 процента спрямо върха от миналата седмица и с около 31 процента по-ниско от цената на IPO-то от $45. След затварянето на пазарите, оценката падна с още около 5 процента.Постигането на целта ще зависи от успеха на услугата за споделени пътувания, която носи три от всеки четири долара приходи. Приходите и загубите от бизнеса с доставка на храна растат почти пропорционално с около 60 процента спрямо година по-рано. /money.bg Днес+ Запази и Сподели