Вашингтон и Пекин говорят за премахване на част от митата съвсем скоро Съединените американски щати и Китай обмислят премахването на част от наложените мита като част от временната търговска сделка, казват източници на The Wall Street Journal. "Ако има сделка, премахването на мита ще бъде част от нея", казва старши представител на администрацията от Вашингтон.



Двете най-големи икономики се съгласиха принципно по така наречените от президента Доналд Тръмп първи няколко фази на сделка, с която да се сложи край на спора, заради който стоки за стотици милиарди долари бяха обложени с мита. "И двете правителства трябва да дадат, за да получат", казва Майрън Брилиянт, изпълнителен вицепрезидент и директор на дирекцията за международни отношения в Американската търговска камара. "Двете страни са наистина близо до сделка, но в крайна сметка президентите ще вземат крайното решение".



Първата фаза на пакта включва покупки от страна на Китай на американски земеделски стоки, нови правила за ограничаване на манипулирането на юана и някои поправки, които да защитят американската интелектуална собственост и да отворят китайския пазар за щатските компании.



Очакваше се, че постигането на споразумението по първа фаза ще отложи влизането на нови мита на 15 декември, но сега става ясно, че ще бъдат премахнати и някои от старите. Според Financial Times може да бъдат премахнати митата върху стоки за $111 милиарда, наложени на 1 септември. Ставките бяха остро критикувани от търговци на дребно в САЩ и те пряко влияят на потребителите.



Окончателно решение засега няма.



