Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:50 BNT 3: Футбол: Хетафе - Базел, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

07:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпиакос - Тотнъм

08:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Марек, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Интер

08:35 BNT 3: УЕФА Лига Европа магазинно предаване /4 епизод/

09:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Реал Мадрид

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио

10:10 BNT 3: Баскетбол: Академик Бултекс - Балкан - среща от Националната баскетболна лига

10:40 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

11:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 17-и епизод /п/

11:55 BNT 3: Футбол: Камерун - Испания - среща от световното първенство за юноши до 17 г.

12:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Брюж - Галатасарай

12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Парма

12:00 Film Plus: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - полуфинали, двойки (WTA World Tour Finals - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Витоша, мач от efbet Лига, директно

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Индиана Пейсърс - Чикаго Булс, мач от НБА /п/

13:45 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Янко Типсаревич /Сърбия/ - Юичи Сугита /Япония/ - четвъртфинална среща

14:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус

14:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Сампдория

14:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

15:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно

15:00 Film Plus: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - финал, двойки (WTA World Tour Finals - повторение)

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 11 кръг Понеделнишки обзор

16:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Цървена звезда

16:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Атлетик /Б/(Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

17:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от efbet Лига, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Донецк - Манчестър Сити

18:40 BNT 3: Футбол: Партизан - Манчестър Юнайтед, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

19:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

19:00 Film Plus: Тенис: Катарина Заватска - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - I полуфинал, WTA International)

19:00 Nova Sport: Баскетбол: Желона гура - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига, директно

19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"

19:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

20:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Барселона - Славия Прага Четвърта среща от груповата фаза

20:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Зенит - Лайпциг Четвърта среща от груповата фаза

20:30 BNT 3: УЕФА Лига Европа магазинно предаване /4 епизод/

21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Витоша, мач от efbet Лига /п/

21:15 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

21:30 BNT 3: Арена волейбол

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:50 Max Sport 3: Студио "Футбол"

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Интер Четвърта среща от груповата фаза

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Челси - Аякс Четвърта среща от груповата фаза

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Желона гура - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Петра Квитова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

