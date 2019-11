Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Националната волейболна лига за жени /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Каляри

09:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:55 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Филип Краинович /Сърбия/ - Йошихито Нишиока /Япония/ - четвъртфинална среща

10:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Интер

11:00 Film Plus: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - полуфинали (WTA World Tour Finals - повторение)

11:45 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Киев Баскет - среща от турнира за Купа ФИБА Европа

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Ювентус

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Film Plus: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - финал (WTA World Tour Finals - повторение)

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Норич Сити, мач от английската Висша лига, запис

14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Удинезе

14:45 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Пабло Кареньо Буста /Испания/ - Сам Куери /САЩ/ - четвъртфинална среща

16:00 Film Plus: Тенис: Мари Бузкова - Симона Халеп (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - IV четвъртфинал, повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА Москва - Автодор, мач от ВТБ лига, директно

16:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи

17:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:15 BNT 3: Футбол: Камерун - Испания - среща от световното първенство за юноши до 17 г.

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Добруджа - Марек, мач от Суперлигата, директно

19:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа магазинно предаване /4 епизод/

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:05 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

19:50 BNT 3: Футбол: Хетафе - Базел, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

20:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 11 кръг

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА /п/

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Футбол: Леванте - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:45 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Сампдория

22:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 TV+: Футбол: Алавес - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:30 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

23:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Марек, мач от Суперлигата /п/

23:30 Film Plus: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - полуфинали (WTA World Tour Finals - повторение)

23:35 BNT 3: Футбол: Партизан - Манчестър Юнайтед, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

