YouPorn, изборите в САЩ и как уебсайтът стимулира гласуването

Темата за ангажираността на гласоподавателите далеч не е актуална само на нашите ширини.



На пети ноември в САЩ предстоят местни избори и също като при нас обществото там се дразни от пасивността на хората с право на глас, които предпочитат да не участват във вота.



И докато у нас някои се чудят как да засилят ангажираността на българите спрямо изборите, в САЩ разполагат със стратегия, която изглежда безупречна във всеки един аспект.



Сайтът YouPorn, чието съдържание е ясно съобщено в името му, обяви тази седмица, че ще раздава безплатни абонаменти за премиум достъп до услугите на сайта на всеки гласувал.



Защото ето така трябва да се подхранва и крепи демокрацията в ерата на информационните технологии.



От сайта пуснаха отворено писмо, в което приканват всеки гласувал да изпрати свидетелство за това, че е пуснал бюлетината си, като в замяна предлагат код за активиране на безплатния пропуск.



