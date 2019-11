Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Мадисън Кийс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - финал, повторение)

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:45 BNT 3: Футбол: Партизан - Манчестър Юнайтед, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Film Plus: Пряко: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - полуфинали, двойки (WTA World Tour Finals)

11:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Дженоа

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 17-и епизод /п/

12:30 Film Plus: Пряко: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - полуфинали (WTA World Tour Finals)

12:55 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Филип Краинович /Сърбия/ - Пабло Кареньо Буста /Испания/ - полуфинална среща

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 13-и епизод /п/

13:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 15-и епизод /п/

13:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Унион Берлин Мач от германската Бундеслига

13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 10-и епизод /п/

14:30 Diema Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

15:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

15:20 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Еспаньол, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

15:40 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Падерборн

16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен, директно

16:30 Film Plus: Тенис: Даяна Ястремска - Йохана Конта (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - повторение)

17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, директно

17:10 BNT 3: Арена футбол

17:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от efbet Лига, директно

17:55 BNT 3: Баскетбол: Академик Бултекс - Балкан - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от Пловдив

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:05 Film Plus: Тенис: Лейла Фернандес - Мари Бузкова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - повторение)

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Волфсбург

19:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига, директно

19:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Интер

19:20 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Юлия Путинцева (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - повторение)

19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Унион Берлин - Херта Берлин, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Челси, мач от английската Висша лига, директно

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Film Plus: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - полуфинали (WTA World Tour Finals - повторение)

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен

21:45 Max Sport 3: Серия А: Торино - Ювентус

23:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА, директно

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" 08:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Мадисън Кийс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - финал, повторение)08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг09:45 BNT 3: Футбол: Партизан - Манчестър Юнайтед, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"10:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Film Plus: Пряко: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - полуфинали, двойки (WTA World Tour Finals)11:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Дженоа12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 17-и епизод /п/12:30 Film Plus: Пряко: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - полуфинали (WTA World Tour Finals)12:55 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Филип Краинович /Сърбия/ - Пабло Кареньо Буста /Испания/ - полуфинална среща13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 13-и епизод /п/13:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 15-и епизод /п/13:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Унион Берлин Мач от германската Бундеслига13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 10-и епизод /п/14:30 Diema Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно14:30 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване15:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"15:20 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Еспаньол, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"15:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване15:40 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Падерборн16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен, директно16:30 Film Plus: Тенис: Даяна Ястремска - Йохана Конта (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - повторение)17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно17:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, директно17:10 BNT 3: Арена футбол17:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от efbet Лига, директно17:55 BNT 3: Баскетбол: Академик Бултекс - Балкан - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от Пловдив18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:05 Film Plus: Тенис: Лейла Фернандес - Мари Бузкова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - повторение)18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Волфсбург19:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига, директно19:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Интер19:20 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Юлия Путинцева (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - повторение)19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Унион Берлин - Херта Берлин, директно19:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Челси, мач от английската Висша лига, директно20:30 Ring.BG: Звездите на футбола21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:00 Film Plus: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън - полуфинали (WTA World Tour Finals - повторение)21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен21:45 Max Sport 3: Серия А: Торино - Ювентус23:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА, директно23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели