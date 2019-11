Още снимки: test Европа отделя за отбрана над $300 млрд. 2021 г. Разходите за отбрана на Европа ще надхвърлят 300 милиарда долара до 2021 година, показва ново проучване на компанията HIS Markit.



Тази тема е сред доста обсъжданите на Стария континент, както и отвъд океана. Американският президент Доналд Тръмп многократно е критикувал европейските членки на НАТО, защото не спазват правилото за отделяне на 2% от БВП за отбрана, пише CNBC, предаде Money.bg.



По думите на главния бюджетен анализатор на HIS Markit Фенела Макгерти с очакваното повишение на разходите в Европа с действията си Тръмп не изглежда да си проправя път и да успее да извлече ползи от това.



"Политическият фактор продължава да е основният двигател, като Европа реагира на натиска от съюзниците от НАТО, преди всичко от САЩ, да увеличи разходите си за отбрана", посочва тя.



Експертите прогнозират, че през 2019 година разходите на европейските членки ще нараснат с почти 5% в сравнение с предходната. Само Германия ще изхарчи с 11% повече в сравнение с 2018 година, а Швеция - с 9% повече. Разходите за отбрана на Европа ще надхвърлят 300 милиарда долара до 2021 година, показва ново проучване на компанията HIS Markit.Тази тема е сред доста обсъжданите на Стария континент, както и отвъд океана. Американският президент Доналд Тръмп многократно е критикувал европейските членки на НАТО, защото не спазват правилото за отделяне на 2% от БВП за отбрана, пише CNBC, предаде Money.bg.По думите на главния бюджетен анализатор на HIS Markit Фенела Макгерти с очакваното повишение на разходите в Европа с действията си Тръмп не изглежда да си проправя път и да успее да извлече ползи от това."Политическият фактор продължава да е основният двигател, като Европа реагира на натиска от съюзниците от НАТО, преди всичко от САЩ, да увеличи разходите си за отбрана", посочва тя.Експертите прогнозират, че през 2019 година разходите на европейските членки ще нараснат с почти 5% в сравнение с предходната. Само Германия ще изхарчи с 11% повече в сравнение с 2018 година, а Швеция - с 9% повече. /news.bg Днес+ Запази и Сподели