5 нови песни от седмицата

Традициаята повелява в петък да се слуша музика, затова и започваме с първото предложение за тази седмица в лицето на Дуа Липа. Певицата зарадва многобройните си фенове с ново парче, озаглавено "Don"t Start Now".



"Избрах да пусна тази песен първа, за да мога да затворя една глава от моя живот и да започна нова. В нова ера с нов звук", обяснява певицата.



Продължаваме напред с Ариана Гранде, Ники Минаж и Нормани, които обединиха усилия за "Bad To You". Парчето е част от саундтрака на "Новите ангели на Чарли", чиято премиера е именно днес, 1 ноември.



Не сме очаквали, че ще чуем в една песен Galantis и Доли Партън, но ето че дойде и този ден. В техния нов сингъл "Faith" участва и датският певец и Mr. Probz. Galantis също така анонсираха предстоящия им трети студиен албум Church, който ще излезе през 2020 г.



Следваща в селекцията ни е Бриана, която нашумя у нас с участието си в една от най-излъчваните песни в родния ефир за 2016 г. - "The Violin Song" с мотив от "Мистерията на българските гласове". Днес певицата представя новия си сингъл "Oh Ma Ma".



