Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Хебър - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Верона

09:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:50 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Денис Шаповалов /Канада/ - Седрик-Марсел Щебе /Германия/ - четвъртфинална среща

10:00 Nova Sport: Футбол: Арминия Билефелд - Шалке 04, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Интер - Борусия Дортмунд

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Славия, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Рома

10:50 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - финал, повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Наполи

12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - СПАЛ

12:05 Nova Sport: Футбол: Оксфорд Юнайтед - Съндърланд, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/

12:30 Film Plus: Пряко: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън (WTA World Tour Finals)

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Дунав, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Кроули Таун - Колчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Челси

14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Манчестър Сити - Аталанта Трета среща от груповата фаза

14:10 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Янко Типсаревич /Сърбия/ - Юичи Сугита /Япония/ - четвъртфинална среща

15:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Санкт Паули - Айнтрахт Франкфурт, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Барселона

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Торино

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Генк - Ливърпул

18:30 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Националната волейболна лига за жени, директно

19:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

19:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 10 кръг

19:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 17-и епизод, директно

20:30 Ring.BG: Великата футболна сцена

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

21:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 15-и епизод, директно

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Падерборн, директно

21:30 BNT 3: Арена футбол

21:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:45 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:30 Film Plus: Тенис: Камила Джорджи - Катерин Макнали (Citi Open, Вашингтон; WTA International - II полуфинал, повторение)

23:40 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Лестър Сити, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/

23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол" 08:00 Diema Sport: Футбол: Хебър - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Верона09:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:50 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Денис Шаповалов /Канада/ - Седрик-Марсел Щебе /Германия/ - четвъртфинална среща10:00 Nova Sport: Футбол: Арминия Билефелд - Шалке 04, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Интер - Борусия Дортмунд10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Славия, мач от efbet Лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Рома10:50 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - финал, повторение)12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Наполи12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - СПАЛ12:05 Nova Sport: Футбол: Оксфорд Юнайтед - Съндърланд, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/12:30 Film Plus: Пряко: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън (WTA World Tour Finals)13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Дунав, мач от efbet Лига /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/14:00 Nova Sport: Футбол: Кроули Таун - Колчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Челси14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Манчестър Сити - Аталанта Трета среща от груповата фаза14:10 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Янко Типсаревич /Сърбия/ - Юичи Сугита /Япония/ - четвъртфинална среща15:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/16:00 Nova Sport: Футбол: Санкт Паули - Айнтрахт Франкфурт, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Барселона17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Торино18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Генк - Ливърпул18:30 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/18:30 Diema Sport 2: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Националната волейболна лига за жени, директно19:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"19:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 10 кръг19:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 17-и епизод, директно20:30 Ring.BG: Великата футболна сцена20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно20:30 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"21:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг21:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 15-и епизод, директно21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Падерборн, директно21:30 BNT 3: Арена футбол21:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:45 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, директно22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг22:30 Film Plus: Тенис: Камила Джорджи - Катерин Макнали (Citi Open, Вашингтон; WTA International - II полуфинал, повторение)23:40 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Лестър Сити, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол" Днес+ Запази и Сподели