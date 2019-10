Още снимки: test Кейти Пери, Ед Шийрън, Принс и тайните му записки "Трябва да им кажем, че продължават да ни завират в лицето Кейти Пери и Ед Шийрън, и това не ни харесва, независимо колко пъти ще въртят песните им." Това е част от наскоро открити записки на Принс в дома му в Минесота. Очевидно легендарният певец и композитор не е бил фен на тези двамата - вероятно много хора ще го разберат.



Записки, писани на ръка текстове на песни и фотографии са част от богатия архив, открит в дома на починалия през 2016 г. изпълнител на "Purple Rain". В момента наследниците му ги събират, продават част от тях, а писмата са включени в автобиографичната книга "The Beautiful Ones", която вече е на пазара.



