Айдин Доган има свободни $700 милиона. И иска да ги изхарчи за сделки

Един от най-заможните хора в Турция е натрупал стотици милиони долари свободен капитал и вече е готов да го изхарчи за придобивания в страната и извън нея. Ръководеният от турския милиардер Айдин Доган холдинг е готов да изхарчи за различни сделки 700 милиона долара, пише Bloomberg.



Dogan Holding, която е собственик и усправлява Trump Towers в Истанбул, ще търси възможност за инвестиции в турски производители от автомобилната и химическата индустрия, както и да разшири бизнеса на дъщерните си компании Celik Halat ve Tel Sanayii AS и Ditas Dogan Yedek Parca AS.



"Водим усилени преговори за четири или пет актива в автомобилната промишленост, химическата и опаковъчната индустрия", посочва главният изпълнителен директор на компанията Каглар Гогус. "Не бързаме с крайното решение, но може да завършим една от сделките още тази година или в началото на следващата", допълва той.



Според запознати преговори се водят с компании, като Mitsubishi и Suzuki.



Холдингът на Айдин Доган има в портфолиото си активи от енергийния, имотния и туристическия сектор. Неговото ръководство търси възможност за сделки, след като през миналата година успя да продаде телевизионния си бизнес за близо 1 милиард долара.



