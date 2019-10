Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Арда, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Торино

09:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:50 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Филип Краинович /Сърбия/ - Йошихито Нишиока /Япония/ - четвъртфинална среща

10:00 Nova Sport: Футбол: Борусия Дортмунд - Борусия Мьонхенгладбах, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Аталанта

10:50 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Камила Джорджи (Citi Open, Вашингтон; WTA International - финал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Дженоа

12:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/

12:30 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Рилски спортист - среща от Националната баскетболна лига

12:30 Film Plus: Пряко: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън (WTA World Tour Finals)

13:30 Diema Sport: Футбол: Хебър - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, директно

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Локомотив Москва Трета среща от груповата фаза

15:45 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

16:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Футбол: Витоша - Славия, мач от efbet Лига, директно

16:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Рома

17:40 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Пабло Кареньо Буста /Испания/ - Сам Куери /САЩ/ - четвъртфинална среща

17:55 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

17:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 10-и епизод /п/

18:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 13-и епизод

18:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Дунав, мач от efbet Лига, директно

18:30 Nova Sport: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/

19:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - финал и награждаване, повторение)

19:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Интер

19:25 BNT 3: Футбол: Испания - Аржентина - среща от световното първенство за юноши до 17 г.

20:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Анна Калинская (Citi Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - СПАЛ

22:30 Diema Sport: Футбол: Хебър - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

23:00 Nova Sport: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/

