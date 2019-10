Още снимки: test Няма да има стачка във Ford Motor Co Ford Motor Co. и синдиката на Обединените автомобилни работници (UAW) постигнаха предварително споразумение, което ще избегне стачката на съюза, ако документът бъде ратифициран от двете страни, предаде АП.



"Нашият преговарящ екип работи усърдно по време на стачката на General Motors, за да поддържа продуктивни преговори с Ford. Стратегията за договаряне е много ефективен подход за UAW и неговите членове за осигуряване на икономически печалби около заплата, ползи и осигурени над 6 милиарда долара основни инвестиции в продукти в американски съоръжения, създавайки и запазвайки над 8 500 работни места ", каза Рори Гембъл, вицепрезидент на UAW и директор във Ford.



Предлаганото предварително споразумение ще бъде допълнително обсъдено от Националния съвет UAW-Ford и ако бъде прието от органа, то ще бъде изпратено на всички членове на Ford за ратификация, се добавя изявление от UAW.



