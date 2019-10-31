Още снимки: test 10 инвеститори поискаха летището в Атина Гръцкият държавен приватизационен фонд във вторник обяви, че 10 инвеститори са изразили интерес към 30-процентов дял от международното летище в Атина, собственост на фонда.



Гърция притежава 55-процентов дял от летището, базираната в Германия AviAlliance GmbH, собственост на канадския пенсионен фонд PSP Investments, притежава 40-процентов дял в летището, а останалата 5% част е в гръцката Copelouzos.



Интерес заявиха от ADP Groupe, APG Asset Management, AviAlliance GmbH, летища Vinci, Ferrovial international SE, First State Investments, Global Infrastructure Partners и консорциум от Ardian Infrastructure Fund S.C.A., Sicar и Ardian Infrastructure Fund V B S.C.S. SICAV - RAIF, друг консорциум от KKR-EGIS и консорциум от MEIF 6 Attic Investment, RAFFLES INFRA HOLDING и Chengdong Investment Corporation.



Публично-частното партньорство осигури тази година 20-годишно удължаване за експлоатация на летището до 2046 година.



Атинското летище е врата за Европа за хората, идващи от Близкия изток. То е изключително печелившо от началото на експлоатацията си през 2001 г. През миналата 2018 г. то е обработило 24 милиона пътници. Това е годишен ръст от 11% и приходи от 496 милиона евро.



Новото консервативно правителство обеща да ускори приватизацията, ключова част от споразумението на Гърция с кредиторите ?, за да привлече инвестиции и да стимулира растежа в страна, която се възстановява след многогодишна криза. Гръцкият държавен приватизационен фонд във вторник обяви, че 10 инвеститори са изразили интерес към 30-процентов дял от международното летище в Атина, собственост на фонда.Гърция притежава 55-процентов дял от летището, базираната в Германия AviAlliance GmbH, собственост на канадския пенсионен фонд PSP Investments, притежава 40-процентов дял в летището, а останалата 5% част е в гръцката Copelouzos.Интерес заявиха от ADP Groupe, APG Asset Management, AviAlliance GmbH, летища Vinci, Ferrovial international SE, First State Investments, Global Infrastructure Partners и консорциум от Ardian Infrastructure Fund S.C.A., Sicar и Ardian Infrastructure Fund V B S.C.S. SICAV - RAIF, друг консорциум от KKR-EGIS и консорциум от MEIF 6 Attic Investment, RAFFLES INFRA HOLDING и Chengdong Investment Corporation.Публично-частното партньорство осигури тази година 20-годишно удължаване за експлоатация на летището до 2046 година.Атинското летище е врата за Европа за хората, идващи от Близкия изток. То е изключително печелившо от началото на експлоатацията си през 2001 г. През миналата 2018 г. то е обработило 24 милиона пътници. Това е годишен ръст от 11% и приходи от 496 милиона евро.Новото консервативно правителство обеща да ускори приватизацията, ключова част от споразумението на Гърция с кредиторите ?, за да привлече инвестиции и да стимулира растежа в страна, която се възстановява след многогодишна криза. /news.bg Днес+ Запази и Сподели



