Не е тайна, че HBO не възлагаха много големи надежди на "Чернобил", камо ли че ще се превърне в тотален хит. Дори нещо повече, точно той ги спаси от гнева на феновете след края на Game of Thrones.



Успехът на "Чернобил" донесе и суперлативи за създателя му - Крейг Мазин. И то такива, че Disney са решили да го наемат, за да върне "Карибски пирати" от отвъдното, където със сигурност е от няколко продължения.



Новината идва от източници на The Hollywood Reporter, според които Крейг Мазин ще работи заедно с Рет Рийз и Пол Уърник ("Дедпул"). Както и с Тед Елиът, който беше замесен в сценария на четири от филмите за Джак Спароу.



Към момента не се знае нито кога се очаква да видим новия филм, нито кой ще влезе в главната роля. Филмите за "Карибски пирати" са вдъхновени от едноименния атракцион в увеселителните паркове на Disney и през годините се превърна в хит и машина за пари.



